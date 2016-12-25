Ağrıda okullar 1 gün tatil edildi

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle İlimiz Merkezi ile Patnos ve Eleşkirt İlçelerindeki köy okulları ve taşıma sistemli eğitim veren okullar 26 Aralık 2016 (Pazartesi) tarihinde 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi. Ahmet Gen.