Ağrı'da şehit olan köy korucuları için tören yapıldı

AĞRI (AA) – Ağrı’da Tendürek Dağı Gökçebulak köyü mevkisinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan biri emekli 8 köy korucusunun cenazeleri, Erzurum’da otopsileri yapıldıktan sonra Başbakan Binali Yıldırım’ın da katılımıyla bu kentte gerçekleştirilen tören sonrası helikopterlerle Doğubayazıt’a taşındı.

Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı’nda, şehit cenazelerinin getirilmesi dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı tören yapıldı.

Terör örgütü PKK mensuplarının saldırısında şehit olan 7 geçici köy korucusu ve bir emekli korucunun yakınları, tören alanında hazır bulundu.

Şehitlerin öz geçmişleri okunduğu sırada yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Bakan Soylu, şehit yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Törende, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliği ile şehitler için dua edildi.

Daha sonra ambulanslarla Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürülen şehit cenazeleri, bugün bu ilçede toprağa verilecek.

Muhabir: Hüseyin Yıldız,Musa Can Eraslan