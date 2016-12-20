Ağrıda termometreler eksi 34 dereceyi gördü

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde, en düşük hava sıcaklığı sıfırın aşağı 34 derece ile Ağrı’da ölçüldü. Sabahleyin saatlerinde işlerine dışarı giden vatandaşlar sıkı giyinerek aşırı soğuktan korunmaya çalışırken, sokak ve caddelerdeki seyyar satıcılar ise ürünlerini battaniyeyle örttü. Gerekli olmadıkça evlerinden çıkmayan millet, araçlarının ve meslek yerlerinin camları buz tuttuğu için araçlarını naylon ve battaniyeler ile koruyor.

öte taraftan, geçen günlerde kentte etkili olan yoğun kar yağışının arkasında kar altında olan araçlar ise fazla soğuktan dolayı sahipleri kadar çıkartılamıyor.

Ahmet Genç