Ağrıda yoğun kar yağışı

Şehir merkezinde akşama doğru başlayan kar yağışı etkisini ayrıntılarıyla artırdı. Sızı’yı etkisi altına bölge kar yağışı şehri beyaza bürürken, vatandaşlar uzun bir vakit sonradan yağan karın aşağı dolaşarak zevkini çıkardı. Çocuklar yağan kar altında oyun oynarken, caddelerdeki seyyar satıcılar karla kaplayan meyve ve sebzeleri satmaya devam ettiler. Cumhuriyet Caddesinde yer alan Kestaneciler satışlarda memnuniyetini dile getirirken, vatandaşlar yağan kar aşağı özçekim yaptılar. Karın yağmasıyla havadaki kuru soğuğun etkisini yitirdiğinin belirten Orhan Daşdemir, “Uzun zamandır Ağrı’ya kar yağmıyordu. Bu karın yağması havadaki soğuğu aldı. Sancı havası, bacalardan çıkan dumanlardan nedeniyle kirleniyor. Bu kar yağışıyla beraber havamız temizlenecek” dedi.

Ahmet Genç

