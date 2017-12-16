Ağrı’dan hayran bırakan kırağı manzaraları

Ağrı’da günlerdir etkili olan soğuk hava ve sis günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte özellikle gece etkili olan sis yerini sabah saatlerinde soğuk havaya bırakıyor. Ağaçlarda oluşan kırağı nedeniyle doyumsuz bir manzara ortaya çıkıyor. Adeta renk cümbüşlerinin ortaya çıktığı manzara vatandaşlara doyumsuz bir keyif sunuyor. Kentin her tarafında ağaçların kırağı tuttuğu görülürken, özelikle ağaçların fazla olduğu yerlerde birbirini tamamlayan yeşil ve beyaz renkler ortaya bir tablo görünümü sunuyor. Öte yandan fotoğraf tutkunu vatandaşlar sabahın erken saatlerinde evlerinden dışarı çıkarak anı ölümsüzleştirmek için çok sayıda fotoğraf çektiler.

Vatandaşlar, Ağrı’da havaların çok soğuk olduğunu ancak kırağı nedeniyle ağaçlarda oluşan manzaranın çok güzel görüntüler ortaya çıkardığını söylediler. Ağaçların kırağı nedeniyle tablo görünümünü kazandığını belirten vatandaşlar, daha güzel fotoğraflar çekmek için çaba sarf ettiklerini ifade etiler.

Abdullah Söylemez – Ahmet Genç