Ağrılı gençlerden ailelerine Kardan Gelin mesajı

Kent merkezinde bulunan Dr. Yaşar Eryılmaz Caddesinde esnaflık yapan 3 kafadar dost başlık parasından yakınarak ailelerinin kendilerini evlendirmesi için kardan gelin yapıp ailelerine izdivaç mesajı yolladı. Yaklaşık 2 metre boyunda yapılan kardan geline kırmızı duvak takan gençler, gelinin eline kırmızı gül vermeyi de ihmalkârlık etmedi. Çevrede yer alan esnaf ve vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği kardan gelin kısa sürede cadde esnafının maskotu haline geldi. Babalarına nispet olsun diye kardan gelin yaptıklarını ifade eden gençlerden Şahin Aktif, “Biz bunu babalarımıza nispet olsun diye evlenemeyen, evlilik isteyen gençler için yaptık. Şuan onları da temsil ediyoruz. Kar fazla yağınca bizde ailelerimize bu şekilde mesaj saptamak için böyle bir şey yaptık” dedi.

“Bundan Böyle evliliğe adım atmak istiyoruz”

Askerlik görevini yerine getirdiğini ve bundan böyle evlilik yerine getirmek istediğini söyleyen gençlerden Ömer Gökhan, “Askerliğimizi yaptık, belirli bir saatten sonra artık evliliğe adım atmak istiyoruz. Babalarımıza nispet olsun diye Kardan gelin yaptık. Babamıza bir nevi tehdit etme devretmek istedik, elimizden gelen buydu bizde bu şekilde yaptık” biçiminde konuştu.

“Başlık parası 15 bin lira”

Başlık parasının 15 bin lira olduğunu ve geçlerin bu parayı veremediğini ifade eden vatandaşlardan Ferdi Ergül, “Gençler ne yapsın Sancı’da meslek yok zor yok başlık parası 10 – 15 bin lira gençler zoraki ne yapsın karda avuntu buluyor. Ailelerine böyle nispet yapıyor. Devlette bu cins gençlere başlık parası konusunda yardım etse fazla güzel bir şey olur” dedi.