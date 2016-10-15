Ağzından yumurta büyüklüğünde taş çıkarıldı

KIRIKKALE (AA) – FATİH GÖKMEN – Kırıkkale’de ağız kokusu şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın çene altından ameliyatla yumurta büyüklüğünde taş çıkarıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine birkaç gün önce ağız kokusu şikayetiyle gelen Yaşar Göçer (56), çene altından boynuna uzanan bölgede sert bir kitle olduğunu hissettiğini söyleyerek, kulak burun boğaz polikliniğine başvurdu.

Göçer’i muayene eden Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rahmi Kılıç ve Doç. Dr. Gökçe Şimşek, yaptıkları tetkiklerde hastanın ağız bölgesinde, çene altında taş sertliğinde bir şişlik fark etti.

Bunun üzerine ameliyata alınan Göçer’in ağzından yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda 4 santimetre eninde taş çıkarıldı.

Doç. Dr. Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın boğaz bölgesindeki şişliğin anlaşılır bir halde olduğunu ve ağız içerisinde de oldukça kötü kokuya neden olduğunu söyledi.

Hastanın ağzında yaklaşık 5 santimetrelik bir kitle gördüklerini ve bunun üzerine hastanın ameliyatını planladıklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu:

“Genel anestezi altında hastanın boynundan da açma ihtimalimiz olduğunu söyleyerek öncelikle kitleyi ağız içerisinden çıkartmaya çalıştık. Ağız içerisindeki boyuna da uzanım gösteren kitleyi başarılı bir ameliyatla ağızdan çıkardık. Sonrasında hastanın ağız kokusunun nedeninin de bu taş olduğunu anladık. Çünkü hasta ameliyattan sonra bu şikayetinin çok azaldığını söyledi. Taşın ağızdan çıkarılmasıyla hastanın boynunda bir iz kalmamış oldu. Bu nedenle hastanın ameliyat sonrasında iyileşme süreci çok daha hızlı gerçekleşti. Hastanın durumu gayet iyi ve dışarıdan görünen bir izi yok. Pansuman olmasını gerektiren bir durumu yok.”

– Tükürük bezi taşı nasıl oluşur?

Şimşek, hastaların tükürük bezlerindeki taş oluşumunun birçok sebebinin olduğunu ve genellikle tükürük bezlerinden kaynaklandığını belirterek, insanların yediği, içtiği şeylerle alakalı olabildiği gibi vücuttaki bazı mineral dengelerindeki değişikliklerin de bu soruna yol açabildiğine işaret etti.

Tükürük bezi kanalını tıkayan herhangi bir darlık olduğunda da taş oluşabildiğini aktaran Şimşek, “Bir şekilde önce kum şeklinde mineraller birikir ve yıllar içerisinde en fazla 1-2 santimetrelik taşlar olur. Genellikle 1 santimetrenin altında şikayeti olur hastaların. Daha sonra hasta bize gelir ve ameliyatını yaparak taşı, bazende tükürük bezinin hepsini çıkartarak hastayı sağlığına kavuştururuz.” diye konuştu.

– “Sonuçlarını bilim dünyasıyla paylaşmayı düşünüyoruz.”

Şimşek, tükürük bezinde taş oluşumunun sık karşılaşılan bir durum olduğunu ancak bu kadar büyük bir kitle ile ilk kez karşılaştıklarını aktardı.

Karşılaştıkları durumu bilim dünyasıyla paylaşacaklarını dile getiren Şimşek, “Normalde hastalarımızda 1 santimetrelik taşlar görülebilir. Ama bu hastamızda 5 santimetre uzunluğunda, 4 santimetre eninde ve 3 santimetre kalınlığında büyük bir taş oluşmuş. Bu taşı analize göndereceğiz. Sonuçlarını da bilim dünyasıyla paylaşmayı düşünüyoruz.” dedi.

Hasta Yaşar Göçer de boynunda bir şişlik olduğunu ve 15 yıl önce de ameliyat olduğunu belirterek, “2 yıl içerisinde yine boynumda şişlik oluştu. Beni bu sıkıntıdan kurtaran hocalarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.