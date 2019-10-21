Ağzıyla 103 yağlı boya tablo yaptı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta ağzıyla tuttuğu fırçayla yağlı boya tablolar yapan engelli Narin Işık, 103 eserden oluşan ikinci kişisel sergisini açtı.
Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan bedensel engelli Işık'ın (52) elleri ve kollarını kullanamadığı için ağzıyla tuttuğu fırçayla yaptığı 103 yağlı boya tablodan oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.
Eski askerlik şubesi binasındaki serginin açılışını Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Çelebi Dursun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli yaptı.
Köse, Işık'ın açtığı serginin çok önemli olduğunu söyledi.
Serginin Işık'ın azmini gösterdiğini ifade eden Köse, "Narin Hanım, pek çoğumuzun el becerisini kullanarak yapamadığını yapmış. Narin Işık azmetmiş, gayret etmiş yüzden fazla eseri şehrimize kazandırmış. Yozgatlı kardeşlerimizi sergiye davet ediyoruz." dedi.
Neşeli de Işık'ın açtığı serginin kendilerini gururlandırdığını belirtti.
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan vatandaşları rehabilite etmek için çeşitli kurslar düzenlediklerini anlatan Neşeli, "Burada kalan vatandaşlarımızın bazıları resim, bazıları yakma tekniğiyle güzel eserler çıkartırken bazıları da örme ile zamanlarını değerlendiriyor. Narin Işık, azimli birisi. O da ağzıyla resim yapıyor." diye konuştu.
Narin Işık da ikinci kişisel sergisini açtığını, içindeki güzellikleri yansıtmak ve sesini dünyaya duyurmak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bedenim tamamen bitik, beynim ve ruhum yaşıyor. Şu anda sergide 103 eserim var. 11 yıldır resimle uğraşıyorum. Resim yapmak bana huzur, rahatlık veriyor. Resimleri ağzımla yapıyorum. Zor ama severek yaptığım için buna değiyor."
Engellilere seslenen Işık, "Engelliler kendi kafalarında istediği huzuru oluşturabilir. Bir hedef seçip kendini ona odaklayabilir. Ben neden böyleyim dememeli, ileriye doğru yürümeli insan. Bedenimle değil, beynimle yürüyorum." ifadelerini kullandı.
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