Ahi Evran Müzesi çalıştayla şekillendirilecek

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, cumhuriyet tarihinin alanındaki ilk külliyesi olma özelliğini taşıyan ve yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi içinde yapılacak Ahi Evran Müzesi’nin çalıştayla şekillendirileceğini söyledi.

Belediyenin düzenlediği istişare toplantısında, yapımı devam eden Ahi Evran Külliyesi çalışmaları hakkında bilgi veren Bahçeci, projenin etaplar halinde sürdüğünü vurgulayarak, 80 milyon liralık bir ödeneğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bu kaynağın Gümrük ve Ticaret Bakanlığının katkılarıyla sağlanacağına inandığını belirten Bahçeci, şu değerlendirmede bulundu:

“Ahi Evran Külliyesi projemiz devam ediyor. 80 milyon lira civarında bir ödeneğe ihtiyacımız var. Milletvekillerimizle takip ediyoruz, Cumhurbaşkanımız geldiğinde arz etmiştik. O da sağ olsun talimatlarını verdi. Bakanlığımız yeni kaynaklar bularak yardımcı olacak. İnşallah, külliye projemizi en kısa sürede tamamlayacağız. Eski Kız Meslek Lisesi binası yıkım aşamasına geldi. Onu takip ediyoruz. Burası yıkılarak külliye alanına katılacak.”

Ahi Evran Külliyesi içerisinde kurulacak Ahi Evran Müzesi ile ilgili çalışmaların da sürdüğüne işaret eden Bahçeci, “Bununla ilgili Ankara’dan gelen ekip incelemelerde bulundu. Önümüzdeki haftalarda bir çalıştay yaparak Ahi Evran Müzesi projesine son şeklini vereceğiz. Ahi Evran Külliyesi Projemiz bizim için en önemli konu. Etaplar halinde hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Ahi Evran Müzesi ile Ahiliğin ve geçmişteki mesleklerin tüm yönlerinin yansıtılması hedefleniyor. Görsel ögelere de yer verilecek müzede Ahilik ve bugüne kadar ki gelişimi hakkında da bilgi verilecek. Müzenin yanına Zanaatkarlar Çarşısı da kurulacak.