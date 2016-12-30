Ahi Evran Üniversitesi Adana'da tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) – Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ), Adana’da düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı’nda tanıtıldı.

AEÜ’den yapılan yazılı açıklamada, tanıtım için Çukurova Üniversitesindeki Üniversite Tanıtım Fuarı’nda stant açıldığı belirtildi.

Standın yaklaşık 10 bin öğrenci tarafından ziyaret ediliği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Adana’da gerçekleşen bu önemli etkinlik üniversite adayları arasında üniversitemizin bilinirliğine katkı sağladı. Üniversitemiz Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği çalışanları tarafından, standımıza misafir olan ziyaretçilere, Kırşehir, bölümlerimiz ve kampüs yaşamıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Ayrıca ziyaretçilere kalem, broşür, dosya gibi tanıtım materyalleri dağıtıldı. Üniversitemizin köklü bölümlerinin yanı sıra yeni açılan akademik birimler ile değişim programları hakkında da bilgiler alan üniversite adayları, ulaşım kolaylığı, jeotermal kaynaklar ve tarım alanında pilot üniversite seçilmemiz gibi etkenlerin üniversitemizi tercih etmelerinde belirleyici olacağının altını çizdiler.”