AKSARAY (AA) – Aksaray Üniversitesinde (ASÜ), “AHİKA Kayıtlı İstihdamı Teşvik Ediyor” konferansı yapıldı.

ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacı Murat Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada, üniversiteden mezun olacak gençlerin iş bulmayla alakalı bir süreci yaşayacağını, bu noktada kayıtlı istihdamın hem bireyin hem de ülkenin geleceği açısından çok büyük önem teşkil ettiğini söyledi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra gençleri iş bulma sürecinin beklediğini anımsatan Yılmaz, “Belli bir alanda yeterliliğe sahip olunması durumunda kamuda ya da özel sektörde bir iş bulmanız kolaylaşıyor. Bu süreçte elbette uymamız gereken kurallar var. Bu konferans, vurgulayacağı detaylar münasebetiyle önem arz etmektedir.” diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç ise AHİKA ile İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan üniversite gezilerinin ASÜ ile tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:

“Programlar kapsamında, kayıt dışı hususunda öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Kayıt dışı, istihdam, çalışma… Bunlar çok önemli kavramlar. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde daha da bir önem taşıyor ve büyük kitleleri ilgilendiriyor. Toplumun ve ülkenin huzuru açısından istihdam ve işsizlik önemli kavramlardır. TÜİK’in yayımladığı rakamlara baktığımız zaman işsizliğin yukarı evrildiği görülüyor. Özellikle genç işsizlikte, ortalamanın üzerinde bir işsizlik söz konusu. Bu durum kabullenilecek bir durum değil ve bununla mücadele edeceğiz. Özellikle son dönemde devletin sağlamış olduğu imkanlar ve getirmiş olduğu teşvikler, işsizlikle mücadelede çok önemli yapı taşlarıdır.”

Konferansa öğrenci ve akademisyenler katıldı.