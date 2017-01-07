AHİKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ocak ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde İslam Kalkınma Bankası yetkililerinden oluşan bir heyetin bölgede ağırlandığını belirtti.

Ziyarette heyete, AHİKA bölgesinde yatırım imkanlarını ayrıntılı bir şekilde aktardıklarını, desteklenen bazı projeleri yerinde incelediklerini aktaran Vali Pekmez’in, “Geçen ay bölge illerinde 10 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlendi. Böylece Ajansımız, 2016 yılında toplam 192 uygulamalı girişimcilik eğitiminde 2079 girişimciyi sertifika sahibi yaptı. Öte yandan Teknik Destek Uygulaması kapsamında projelerin desteklenmesine devam edilmiştir. Ayrıca, AB destekli ‘Ahiler Kalkınma Ajansı Kayıtlı İstihdamı Teşvik Ediyor’ isimli proje çalışmaları devam ediyor.” dediği belirtildi.

Toplantıya, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ile diğer ilgililer katıldı.