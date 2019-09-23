“Ahilik Haftası kutlamalarında birlik ve beraberlik sergilendi”
KIRŞEHİR (AA) – Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ticaret Bakanlığının öncülüğünde organize edilen 32. Ahilik Haftası kutlamaları ile 81 ilde birlik ve beraberlik örneği sergilendiğini söyledi.
Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16-22 Eylül'de düzenlenen 32. Ahilik Haftası kutlamalarını değerlendirdi.
Kutlamaların kapanış töreninin TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımıyla Kırşehir'de gerçekleştirildiğini belirten Erkan, esnaf ve sanatkarların sahip çıktığı programlarda, yılın Ahisi, kalfası ve çırağına da ödüllerinin verildiğini hatırlattı.
Kutlamalara verdiği destekten dolayı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a teşekkür eden Erkan, 81 ilde bu etkinliklere ilginin de giderek arttığını vurguladı.
Erkan, Ahilik değerlerine her zamandan fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
"Ticaret Bakanlığımız Ahilik kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak gibi önemli bir misyona sahiptir. Esnaf ve sanatkarlar, toplumun birlik ve dirlik içinde yaşanmasını sağlayan Ahilik değerlerinin günümüzdeki temsilcileridir. Düzenlenen kutlamalar çerçevesinde 81 ilin esnaf ve sanatkar odaları, federasyonları ve yönetimleri, bakanlık genel müdürleri ve çok sayıda bürokrat Kırşehir'deki törenlere katıldı. Ahilik kültürünün tüm paydaşları güzel bir organizasyon örneği ortaya koydu. Kırşehir'de Ahilik Haftası kutlamalarında birlik ve beraberlik sergilendi."
Bakan Pekcan'ın talimatıyla 800 yıllık Ahilik müessesesinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yaptıklarını da anlatan Erkan, "Ticaret Bakanımızın himayelerinde, Ahilik Haftası kutlamalarının yanı sıra yayınlarımız, Ahilik eserleri, fütüvvetnameleri Türkçeye kazandırma çalışmaları, üniversitelerde Ahilik panelleri ile Ahiliğin tanıtımı ve yaygınlaşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.
Erkan, bu öğretinin 365 gün boyunca hakim kılınmasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Ahilik kültürü bugün de kurumlarımız için bir rehberdir. Bu engin ve evrensel kültürün kurulması, dünyaya yayılması ve bugüne kadar ulaştırılmasında emek veren başta Ahi Evran Veli hazretleri olmak üzere emeği geçen esnaf ve sanatkarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
-
“İdeal Sivasspor'un puan kaybetmeyeceğini düşünüyorum”
-
GRAFİKLİ – Türkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da
-
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta
-
Beyşehir Kaymakamı Özdemir, başarılı sporcuları ağırladı
-
Necmettin Erkan'ın acı günü
-
Sivas'ta halk otobüsü otomobille çarpıştı: 4 yaralı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.