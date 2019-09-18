Ahilik Haftası'nda esnaftan futbol turnuvası
KIRŞEHİR (AA) – 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında kentteki esnaflar futbol turnuvası düzenledi.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde esnaf temsilcilerinin kurdukları takımlar eleme usulüyle karşı karşıya geldi.
Ahi Stadyumunda düzenlenen final maçında Evrangücü, Ahi Birliği'ni 4-2 mağlup ederek, esnaflar arası futbol turnuvasının şampiyonu oldu.
Dereceye giren takıma kupasını Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri verirken, karşılaşmanın ardından sporculara günün anısına hediye ve tatlı ikram edildi.
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