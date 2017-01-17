Ahır damı çöktü 7 küçükbaş hayvan telef oldu

AKSARAY (AA) – Gülağaç ilçesinde, damı çöken ahırdaki 7 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Akmezar köyünde Fatiş Tan’a (60) ait ahır ahırın damı çöktü. Ahırda bulunan 32 küçükbaş hayvanın enkaz altında kaldığı olaya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve çevredekilerinde yardımıyla müdahale etti.

Enkaz altındaki 25 hayvan kurtarılırken, 7 hayvanın telef olduğu tespit edildi.

Ahır sahibi Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah hayvanlara yem vermek için ahıra geldiğinde, ahır damının çökmüş olduğunu gördüğünü belirterek, “Tek geçim kaynağım bu hayvanlar. Çok şükür birçoğu kurtarılmış. Şu an 7’si telef durumda. Çok üzgünüm.” diye konuştu.

Köy muhtarı Kani Arslan ise olayın duyulması ile AFAD, İlçe Jandarma ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verdiklerini ifade ederek, olayda yaklaşık 10 bin lira zararın söz konusu olduğunu söyledi.