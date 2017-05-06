Ahırkapı’da coşkulu Hıdırellez kutlaması

Hıdrellez Şenlikleri’nin İstanbul’daki adresi olan Fatih Ahırkapı Meydanı bu sene de baharın gelişini coşkuyla karşıladı. Akşam saatlerinden itibaren Ahırkapı’ya ve Sarayburnu Sahili’ne akın eden vatandaşlar, Arnavut kaldırımlı gizli sokakları hıncahınç doldururken, geçen yıl terör eylemleri nedeniyle kutlanamayan şenliklere yoğun alaka gösterdi. Turistlerin de ilgi gösterdiği karnaval renkli görüntülere sahne oldu. 7’den 70’e, baharın gelişini kutlayan İstanbul sakinleri gönüllerince eğlendi. Kırmızı elbisesi ve dansıyla dikkat çeken Roman kız çocuğu, yoğun ilgi gördü.

ABD’li Douglas Williams, arkadaşlarıyla geldiği etkinlikte fazla eğlendiğini belirtti.

Turistlerin yaktıkları kağıt parçasının üzerinden atlaması renkli görüntüler oluştururken, şenliğin gece geç saatlere dek süreceği belirtildi.

Hüseyin Coşkun