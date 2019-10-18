Ahırlı ve Yalıhüyük'ün içme suyu sorunu bitirecek projeye başlanıyor

KONYA (AA) – Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerinde 100 yıllık içme su sorunu ortadan kaldırılacak içme suyu projesi hayata geçiriliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak proje Konya bölgesinde de ilk olma özelliğini taşıyor.



Suğla içme suyu arıtma tesisi projesi tamamlandığında akacak suyun şişelenmiş su kalitesinde olacağı belirtilen çalışmanın 20 milyon liraya mal olacağı öğrenildi.



Ahırlı, Yalıhüyük, merkez ve dış mahallelerine hizmet verecek "İçme Suyu Suğla Arıtma Tesisi Projesi" tamamlandığında her iki ilçenin de 100 yıllık içme suyu sorunu ortadan kalkacak.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer ile Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Ahırlı, Akkise, Bademli, Balıklava, Çiftlik, Kayacık, Aliçerçi, Erdoğan, Karacakuyu, Büyük öz, Küçüköz, Yalıhüyük merkez ve dış mahalleri olan Ara söğüt ve Saray mahallerini kapsayacak proje sayesinde hem su sorunu çözülecek hem de su kalitesi artırılacak. İlçelerimizin 100 yıllık su sorunu çözülmüş olacak ve halkımız çok kaliteli içme suyu içecek. Bu projenin gerçekleşmesi için desteklerinden dolayı Koski Genel Müdürümüz Ahmet Demir ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay beye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her iki ilçemize de hayırlı olsun." dedi.