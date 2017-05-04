Ahıska Türkleri vatanlarına dönmek istiyor

Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği kadar 14 Kasım 1944’te Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk, ‘sınır güvenliğini tehdit ettikleri’ gerekçesiyle sürgün edilmesinin ardındaki 73 sene geçti. Trenlere bindirilen ve günlerce seyahat eden Ahıskalı Türkler Sovyet topraklarında dört bir tarafa dağıtıldı. Ahıska’dan, önce Özbekistan’a oradan da İnguş Cumhuriyeti’ne (İnguşetya) sürgün edilen ve burada hayatlarını devam etmek zorunda kalan Ahıska Türkleri öz vatanları Türkiye’ye dönmek istiyor. Çok sevdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Ahıska Türkleri, ömürlerinin kalan kısmını Türkiye’de dinmek istiyor.

İnguş Cumhuriyetinde genelde çiftçilik ve pazarcılıkla geçimini sağlayan ve uzun senelerdir Türkiye hasretiyle yanıp tutuşan Ahıska Türklerinin tek ricası ise vatan hasretlerine bitirmek.

Fazla sevdikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Ahıska Türkleri, ömürlerinin kalan kısmını ise Türkiye’de geçmek istiyor.

Her Cuma günü toplanıp Kur’an-ı Kerim okuyarak dinlerini güzel bir şekilde yaşamış, Rusça ve İnguşça’nın yanı sıra anadilleri Türkçeyi konuşarak dillerini kaybetmeyen Ahıska Türkleri, öz kültürlerine sahip çıkıyor.

Ay yıldız bitmiş

Pazarcılık yapan Ahıskalı esnafların kullandıkları poşetlerdeki Türk bayraklı simgeler dikkat çekerken, tüm Ahıska Türkleri evlerini Türk bayraklarıyla süslüyor. Ölüm eden Ahıska Türklerinin mezarlarını Rus ve İnguşlulardan ayıran fark ise mezar taşlarındaki ay yıldızlı Türk bayrağı.

“Tek isteğimiz vatanımıza kavuşmak”

Vatansız yaşamanın acısıyla hayatlarını devam ettirmek zorunda kaldıklarını anlatan Ahıska Türklerinden Hayrettin Eminov, “Burada geçimimiz fena değil lakin vatansız yaşıyoruz, tıpkı anasız babasız yaşayan evlat gibiyiz. Biz sizleri çok seviyoruz. Biz yıllardır Rusya’dayız lakin Türk olarak yaşıyoruz. Rus vatandaşı olsak da biz bağıra bağıra haykıra haykıra Türküz dedik, demeye devam ediyoruz ve ölene değin da diyeceğiz. Bize sen Rus’sun dediklerinde bile onlara biz Türküz diyorduk. Türk bayrağını omuzlarımızdan indirmedik. Bizim gibi başka bir insanlar var mı? Biz burada ne dinimizi ne dilimizi yitirdik. Türklüğümüzü baştan savunduk. Hiçbir şeye ihtiyacımız değil, tek isteğimiz vatanımıza kavuşmak. Biz Cumhurbaşkanımızı fazla seviyoruz, ona burada oysa bütün Ahıska Türkleri olarak selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.

İnguş Cumhuriyetinde ikamet eden ve Devlet Hastanesinde Başhemşire olarak çalışan Sultan Eminova ise, “Cumhurbaşkanımızdan Ahıska Türklerini, Türkiye’ye yerleştirmesini rica ediyoruz” diye konuştu.

“Hasretimiz çok büyük”

Pazarcılıkla geçimini sağlayan Hamaşe Eminova da İnguş Cumhuriyetinde fazla güzel yaşamalarına karşın vatan hasretinin her şeyin önünde geldiğini ve anavatanlarına dönmek istediklerini söylerken, çiftçilik yapan Herdem Nufarova ise şunları söyledi: “Bizim hasretimiz koskocoman. Allah’tan tek dileğimiz bu hasretimiz bir lahza önce sona ersin. Allah bizi vatanımıza kavuştursun. Cumhurbaşkanımız bizim büyüğümüz. Ahıska Türklerine destek etmesini rica ediyoruz. Türkiye’yi fazla seviyoruz. Çok özlüyoruz”.

Hakan Demir