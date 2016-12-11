Ahlat Selçuklu Mezarlığı kışın ayrı bir güzel

Her Biri dağıtılmış ayet, geometrik şekil, figür içeren binlerce abidevi kabir taşı, karla bütünleşince muhteşem güzellikteki görüntüler de ortaya çıktı. Son yapılan tespitlere göre irili ufaklı toplam 8 bin 169 mezar taşının bulunduğu 210 bin metrekarelik alandaki kabristan, kış mevsimiyle birlikte beyaza bürünen görüntüsüyle resim tutkunlarının da uğrak yeri oldu. Ayetlerin neredeyse dantel gibi işlendiği mezar taşlarının bulunduğu mezarlık şu sıralar kartpostallık görüntüler için en ideal mekanların başında geliyor. Boyu 3 metreyi bulan tek parça mezar taşları ile her sene binlerce yerli ve tanıdık olmayan turistin sık sık gidilen yer yeri olan Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük İslam mezarlığının kar altındaki güzelliği ise görenleri adeta kendine hayran bırakıyor. Doğal güzelliklerinin yanı sıra içerisinde barındırdığı yüzlerce tarihi eseri ile de tanınan bir turizm merkezi olan Selçuklu Mezarlığı, özellikle ilçede en fazla ilgi görebilen tarihi yapıların başında geliyor. Bu güzellikler, bembeyaz kar ile bütünleşince görülmeye değerinde muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor.

öte yandan, yaz – kış resim tutkunlarının sık sık gidilen yer yerlerinin başında gelen Selçuklu Mezarlığı, sanatkâr ve acemi fotoğrafçılarının fotoğraf karelerinde adeta ölümsüzleşirken, ilçenin tanıtımına da çok büyük katkı sağlıyor.

Hakan Okay