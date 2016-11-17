Ahlatta 113 proje hayata geçirildi

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu göre oluşturulan proje ofisi 1,5 yılda 217 proje hazırladı. Proje ofisince kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf ve vatandaşlara hazırlanan 217 projeden şu belli başlı kadar kabul görebilen 113 proje hayata geçirilirken, çoğu projenin de operasyon aşamasında ve tasdik sürecinde olduğu belirtildi.

Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından projeleri hazırlanarak KOSGEB göre kabul gören bir grup işletme sahibi, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu’nu ziyaret ederek teşekkür ettiler. İşletme sahipleri Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisince hazırlanıp KOSGEB’e sunulan projelerle meslek yeri sahibi olduklarını belirterek, bu süreçte takviye ve desteklerini esirgemeyen Kaymakam Tekbıyıkoğlu ve proje ofisi personellerine minnettarlıklarını açıklama ettiler.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu ise, yapılan ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisini Ahlat’taki halk kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara proje hazırlama ve teknik takviye sunulması nedeniyle kurduklarını söyledi. Tekbıyıkoğlu; “22 Şubat 2015 tarihinden bugüne dek Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi, Ahlat’taki kurumların, esnaflarımızın ve halkımızın hizmetinde. Biz yalnızca kaymakamlık, belediye ve millet kurum ve kuruluşlarının yok Ahlatlı vatandaşlarımızın da hizmetinde olmasını istek ettik, çok istedik. Necati Aktekin’in başkanlığında da proje ofisindeki bizim küçük mütevazi kadromuz kendisinden beklenmeyecek derecede kayda değer sonuçlar elde etti. Bütün 217 proje hazırlandı, bunlardan 113 tanesine kabul fark etti ve uygulanmaya başlandı. Daha operasyon görmekte olan, devretmek üzere olan projeler var. Bunun içerisinde Avrupa Birliği projelerinden tutunda Japonya Büyükelçiliğinden Başbakanlığa dek birçok fon sağlayıcıdan ilçemiz istifade ediyor. Fakat işin en güzel taraflarından bir parça başına benim için vatandaşımızın birebir aldığı desteklerdir. Çünkü projenin ismi zordur ve insanlara biraz güç gelir. Proje konuşuldukça insanın zihninde kolaylaşıyor. Bizde bu işi konuşmaya 1,5 seneden beri başladık, devam ediyoruz. Şu belli başlı dek epey bir arkadaşımız meslek edindirme projelerinden istifade etti. Sadece sizler değil sizden öncede projelerimiz vardı. En son KOSGEB’in projelerine 32 vatandaşımız Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisince hazırlanan projelerini sunmuş ve projeleri kabul görmüş. Kimisi ekmek fırını açmış, kimisi fotoğrafçılık, camcılık, mobilya ve misket atölyeleri, alabalık tesisi, giyimden, demir doğramadan, anahtarcılıktan tutun reklam işlerine değin bütün 32 tane ilçemizin hesaplı mekanizmasının içerisine çark ekledik. İnşallah bu projeler ilçemizin ticaret hayatına olumlu şekilde katkıda bulunacaktır. Allah sizlere bol kazançlar nasip etsin. Allah devletimize de zeval vermesin. Bizler sizin için buradayız. Bu işleri hallettikçe hem ben keyif alıyorum ayrıca de benim arkadaşlarım keyif alıyorlar. Bu nezaket ziyareti için fazla teşekkür ediyorum ayaklarınıza sağlık durumu. Bende zaman buldukça sizlerin de dükkanlarına ayrı olarak gelip ziyarete gitmek isterim” dedi.

Serdar Adıyaman