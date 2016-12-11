Ahmet Davutoğlu, KTByi ziyaret etti

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya Ticaret Borsası’nı (KTB) ziyaret ederek Meclis ve Komite üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye’nin birincil Elektronik Satmak Salonu’nu birlikte açtıklarını söyleyen Davutoğlu, Konya Ticaret Borsası’nın Borsa İstanbul ile tarımsal ticaretteki işbirliği anlaşmasına da şahitlik ettiklerini belirtti. Konya’nın büyük bir tarımsal potansiyeli olduğunu, Konya Ticaret Borsası’nın da etkili bir konumda olunca, Konya’nın bir çekim merkezi de olduğunu söyleyen Davutoğlu, bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

“Başkentler baş verirler fakat baş eğmezler”

FETÖ denen cinayet şebekesinin Konya’daki oda ve borsalara diğer illerdeki değin sirayet etmediğini, belki de Türkiye’deki asgari sirayet ettiği ilin Konya olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu anlamda Konya iş dünyasına ve Konyalılara teşekkür etti. Davutoğlu konuşmasına şöyle devam etti, “Konya’yı arkamızda görmekten daha büyük güç kaynağı yok. Yurtdışında Türkiye’yi temsil etmek bir güçtür; yurtiçinde de Konya’yı sunmak bir güçtür. Biz bu gücün her alana sirayet etmesi için çaba gösteriyoruz. Konya’nın bütün projelerinin hayata geçmesi için milletvekili arkadaşlarımla çalışıyoruz. 15 Temmuz gecesi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin açıklamasından daha sonra meydanları dolduran vatandaşlarımıza bu barbarca ve alçakça saldırıya karşısında dik duran arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz payitaht şehriyiz. Bu anlamda da daima söylediğimiz gibi başkentler; baş verirler ama baş eğmezler. Bunları ispat ettiği için Konyalı hemşehrilerimizin hepsine teşekkür borçluyuz. Sizlerde Konya’nın eşrafısınız, Konya’nın önde gelenlerisiniz. Sizlerde bu bocalama olmuş olsa halka da sirayet ederdi. Ast benzer millet gibi milletler de sınav edilirler, sınanırlar, her güçlük o anlamda insanları olgunlaştırdığı gibi milletleri de olgunlaştırır ve o zorluklar esnasında karoser dayanıklılık gücünü göstermişse zorlukların anında ardından o dayanıklılık gücüyle beden daha da tahkim edilmiş olur. O gece ulusal kanallarda dört, beş kanalda, milletlerarası beş kanalda çıktım. Bilhassa uluslararası kanallarda ilk anda estirilen hava Türkiye’de darbe olduğu, gece ikiye değin Türkiye’de darbe olduğu kanaatiyle yayınlama yapılıyordu. O sıralarda şunu söyledim; birileri için bu gece karanlık gece olabilir fakat inşallah yarın Türkiye için aydınlık bir sabaha uyanacağız ve birileri bir daha darbe sözcüğünden zeka laf edemeyecek.”

“Borsamız ülkemizde hep ilkleri yapmıştır”

Toplantıda başlangıç konuşmasına 15 Temmuz kalkışmasında ve terör olaylarında şehadete ulaşanlara Allah’tan rahmet, gazilere acele şifalar dileyerek başlayan Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye’yi iç savaşa ve kargaşaya düşürmeye çalışanların, bunu başaramayınca idareli olarak saldırıya geçtiklerini belirtti. Milletimizin, coğrafyamızın da uyanışına vesile olan 15 Temmuz’daki o vakarlı ve kararlı duruşunu ekonomik saldırılara aleyhinde da gösterdiğini açıklayan Çevik, necip milletimizin eskisinden daha çok çalışıp, daha fazla üreterek bunun da üstesinden geleceğini belirtti.

İSO’nun açıkladığı ilk 1000 listesi içerindeki Konyalı 23 firmadan 15 tanesinin tarım ve tarıma dayalı sanayi kuruluşu olması, Konya için tarımın ne dek önemli olduğunu söyleyen Çevik; “Bu sorumlulukla; 2009 yılında göreve gelirken oluşturduğumuz stratejik planlarımız çerçevesinde, tarımın ve tarımsal ticaretin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Borsamız ülkemizde hep ilkleri yapmıştır. Türkiye’nin ilk elektronik satmak salonunu 2011 yılında hizmete açarak geleneksel ticareti modern ticari anlayışla bütünleştiren borsamız, güvenin gelmesiyle birlikte salon işlem hacmini 200 bin tonlardan 1 milyon tonlara çıkarmıştır. Bu yatırımını 100 bin ton kapasitesiyle tek alanda Türkiye’nin en büyük lisanslı ambar yatırımı, beraberinde; BorsaKonya elektronik ürün senedi operasyon platformu yatırımı ve tekrar Sayın Davutoğlu’nun alaka ve teşrifleriyle işlem yapmaya başlayan; BorsaKonya arabuluculuk yatırımı ile organize bir piyasa yapısına dönüştürmüştür. Konya Ticaret Borsası, Borsa İstanbul ile yaptığı stratejik işbirliği anlaşması çerçevesinde oluşturduğu elektronik mahsul senetlerini, Türk finans sistemi içerisinde yer alan yerli ve tanıdık olmayan yatırımcıların hizmetine sunarak, tarımsal ticarete büyük bir derinlik kazandırmıştır” dedi.

Ziyaret KTB Meclis Başkanı Selçuk Öcal ve Idare Heyeti Başkanı Hüseyin Çevik kadar Ahmet Davutoğlu’na çini tablo hediye edilmesiyle son buldu.

Toplantıya Konya Valisi Yakup Canpolat, AK Parti Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Memiş Kütükçü ve fazla sayıda kurum temsilcisi katıldı.