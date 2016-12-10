Ahmet Davutoğlundan KSOya ziyaret

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya Sanayi Odası’nı (KSO) ziyaret etti.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Davutoğlu, ardındaki KSO’nun meclis ve meslek komitesi üyeleriyle buluştu. Konuşmasında Konya sanayisinden övgüyle bahseden Davutoğlu, Konya sanayisinin yatırım yapmasının önündeki tüm engelleri kaldıracaklarını ifade ederek, “Konya’da başlayan hiçbir proje yarım kalmayacak” dedi.

Konya’nın her dönemde lokomotif bir şehir olduğunu vurgulayan Davutoğlu, “Konya geçmişte de bugün de her dönemde ekonominin lokomotifi olmuş bir şehirdir. Konya’da yaşamak bir ayrıcalıktır. Konya’da sanayici elde etmek, insanlara meslek imkanları sağlayarak, en güzel üretimi tedarik ederek hoş bir yaşam standardı sağlamak açısından da özel bir yerde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Konya’nın mücadelesi kibir vericidir”

Konuşmasında 15 Temmuz ihanetine de değinen Davutoğlu, Türkiye’nin zorlama bir süreçten geçtiğinin, zorlama süreçlerin kahraman tavırlar gerektirdiğinin altını çizerek, “Konya’nın, Konya Sanayi Odası’nın ve Konya iş dünyasının 15 Temmuz ihanetine karşı birlik ve beraberlik içerisinde gösterdiği çaba kibir vericidir” şeklinde konuştu.

“Tüm incelemeler kesintisiz devam ediyor”

Davutoğlu konuşmasında Konya’daki sanayi daha aşağı yapısını geliştirmek için yapılan tüm çalışmaların aralıksız devam ettiğini, kendisinin de bu çalışmaları yakından takip ettiğini ifade etti. Dinç bir sanayi yapısı için bilhassa insan kaynağı konusunda yapılan çalışmalara değinen Davutoğlu, Konya’ya bir teknik üniversite kurulacağını ve uygulamalı bir model üzerinde çalıştıklarını müjdeledi.

Davutoğlu, “İhtiyaçları karşılayacak üst düzey teknik eleman yetişmesini sağlayacak teknik üniversiteyi kazandırmak için daima birlikte çalışıyoruz. Keza lojistik altyapımızı geliştirmeye, ölçek büyütmeye ve rekabet gücümüzü de her geçen gün artırmaya ihtiyacımız var” dedi.

“İstikrardan cesaret aldık”

Davutoğlu’nun gerisinde laf bölge Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Idare Heyeti Üyesi Memiş Kütükcü ise, sözlerine Davutoğlu’na teşekkür ederek başladı. Siyasi hayatının her döneminde Konya ile yakından ilgilendiği için Davutoğlu’na Konya sanayisi adına teşekkür eden Kütükcü, Türkiye’nin son 15 yılda fazla ciddi başarılar elde ettiğini ama çok önemli badireler de atlattığını söyledi. Iş dünyası olarak her zaman istikrardan cesaret aldıklarının altını çizen Kütükcü, “Ülke olarak yolculuk olayları, 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz ihaneti, tırmandırılmaya çalışılan terör ve iç savaş senaryoları gibi fazla önemli badire atlattık. Bunları diğer bir ülke yaşasaydı çok daha ağır bedeller öderdi. Lakin biz ırk olarak, birbirimize kenetlendik. Askerimiz cephede, milletimiz meydanlarda, meslek dünyamız ve çalışanlarımız tezgahlarının başında hem hatt-ı savundu hem sathı. Biz bu direnişleri gösterirken daima istikrardan yiğitlik aldık. Reformlar bizi defalarca üretime motive etti” diye konuştu.

Türkiye’nin üretim ekonomisinin önemini büyük ölçüde kavradığının altını çizen Kütükcü, “Üretimimizi ve milli paramızı zayıflatmak isteyenlere karşın, yılbaşından bu yandan ülkemizde 12 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Önümüzdeki 3 yıl içinde ise 20 yeni OSB daha kurmayı hedefliyoruz” dedi.

-65 yeni fabrika üretime geçti-

Konya’daki yatırımlar hakkında da data veren Kütükcü, 11 ayda Konya’daki yatırım özendirme belgelerinin tutarının yüzde 9.5 arttığını, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde göreve geldikleri 2013 yılından bu yanlamasına 65 yeni fabrikanın üretime geçtiğini, sanayicilere yeni yatırım alanı kazandırmak için bölgenin 5. genişleme alanındaki devletleştirme çalışmalarına çabucak devam ettiklerini kaydetti.

Konya sanayisinin sorunlarından da bahseden Kütükcü, özellikle insan kaynağı sorunu yaşadıklarını, keza yeni sanayi devrimine etap uydurabilmek için hem de Konya’nın ikinci Marmara Havzası olma hedefine ulaşması için en kritik unsurun insan kaynağı olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmalarından ardından laf bölge sanayiciler sorunlarını dile getirdi.

Toplantıya Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Milletvekili Muhammed Uğur Kaleli, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti İl Başkanı Musa Arat, İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AK Parti eski milletvekili Kerim Özkul ile fazla sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.