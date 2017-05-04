Ahmet İsvan son yolculuğuna uğurlandı

Yoğun katılım olan cenazeye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal ise omuz omuza saf tutarak cenazeyi birlikte uğurladı.

1 Mayıs’ta tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Ahmet İsvan için Levent Yıkım Yolal Camii’nde merasim düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Kadir Topbaş, TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şişli Belediyesi eski Başkanı Mustafa Sarıgül, meslek adamı Murtaza Çelikel, gazeteci-yazan Altan Öymen, İBB eski Bşakanları Ali Müfit Gürtuna ve Nurettin Sözen, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, çok sayıda siyasetçi, artist ve sevenleri katıldı. Cenaze öncesi İsvan’ın oğulları Osman, Orhan ile kızı Nurhan İsvan ve torunları taziyeleri kabul etti.

“HEPİMİZİN SAYGI VE ÖZLEMLE ANACAĞI BİR ANISI VAR”

Cenaze öncesi açıklamalarda yer alan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, “Ahmet İsvan, Türkiye belediyeciliğinin, 1970 sonrası dönemine damgasını vurmuş önemli bir siyaset adamıydı. Çok saygın bir kişilikti. Belediyeciliği bir sosyal halkçı ve duyarlılıkla topluma ve kente hizmet anlayışı içinde hukuka saygı anlayışıyla yerine getirmeyi simgeleyen bir isimdi. Daha sonraki dönemlerde belediyeciliğin maruz kaldığı üzüntü verici görüntüler, onun belediye başkanlığı anlayışı içinde hiçbir şekilde makul değildi. İnançlı ve ilkelerini ardına kadar savunan bunun bedelini gözünü kırpmadan ödeyen misal bir siyaset adamıydı. Hepimizin saygı ve özlemle anacağı bir anısı var. hepimiz bu sorumluluk duygusu içerisinde böyle bir örneği Türkiye’ye kazandırmış insanı hepimiz saygıyla anmalıyız. Allah rahmet eylesin” dedi.

“OLAĞAN UNUTULMAZLAR YERINDE YAŞAYACAKTIR”

İBB Başkanı Kadir Topbaş ise, “Türk siyasi hayatında olsun, lokal yönetimlerde olsun kayda değer hizmetleri idealleri ve hedefleri olan dürüstlüğü ve kararlılığıyla aşina ve çoğu alanda ilklere imza atan bir kişiydi. İstanbul’a hizmet verdiği için ben İBB Başkanı olarak kendisini hayırla yad ediyorum. İsvan ailesine ve sevenleri baş sağlığı diliyorum. İnanıyorum ki unutulmazların yerinde adı yaşayacaktır. İlkeleri ve duruşu olan bir adamdı ve netti. Kendi olduğu gibi görünen göründüğü gibi olan bir insandı” ifadelerini kullandı.

KILIDÇAROĞLU VE BAYKALOMUZ OMUZA SAF TUTTU

Ahmet İsvan’ın cenzanesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardındaki toprağa verildi. Namazın kılınmasının ardındaki dua edilerek helallik alındı. Cenaze öncesinde Kılıçdaroğlu’nun Baykal dahil herkesle tokalaşması dikkat çekti. Cenaze sırasında ise Kılıçdaroğlu ve Baykal omuz omuza saf tuttu. Namazın ardındaki İsvan’ın cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına koyuldu. Cenaze taşındığı esnada emrindeki yanlamasına yürüyen Kılıçdaroğlu ve Baykal, cenaze araca koyulana değin birlikte bekledi. İsvan’ın cenazesi Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki mezarlıkta toprağa verilecek.

Doğan Can Gözü Kara