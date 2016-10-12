Ahmet Şandan Aykut Kocaman iddialarına yanıt

A.Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şöhret, teknik direktörleri Aykut Iri’ın A Ulusal Takımın başına getirilmesinin gündemde olduğu yönündeki soruya, “Ben acilen o gündeme katkıda bulunmak istemiyorum. Herkes görevinin başında” dedi.

A.Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Büyükşehir Belediye Stadyumu basın görüşme salonunda gerçekleşen sponsorluk anlaşması imza töreninin gerisinde soruları yanıtladı. Mucizevi genel kurulun gerisinde atama dağılımını yaptıklarını ve devlete ait açıklamanın yapılacağını kaydeden Ahmet Şan, Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın ulusal takımın başına geçeceği iddialarına şöyle cevap verdi:

“Tekrar mi gündem oluştu, o kadar bir gündem var mı acilen? Biz her sezon 2-3 kere böyle bir gündem atlatıyoruz. Ben acilen o gündeme katkıda bulunmak istemiyorum. Herkes görevinin başında. Dolayısıyla biz buradan gündemi değiştirmeyelim. Cumhurbaşkanımızla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bayramdan önce bir buluşma yaptık. Bütün kulüp başkanlarımız oradaydı, Spor Bakanımız da oradaydı. Orada şu çağrıda bulunmuştuk; ülkemizin olağanüstü dönemden geçtiği bu günlerde futbol kaynaklı yeni bir problem üretip toplumun vaktini zamanını meşgul etmeyelim. Ben o doğrultu da gitmek istiyorum. Futbol stat ve saha etrafında kalsın suni gündemlerle ülkemizi, vatandaşımızı, halkımızı meşgul etmeyelim. Herkes zaten ne olduğunu görüyor. Ben bu prensip çerçevesinde kalmak istiyorum”

“Bunun üstesinden geleceğiz”

Ahmet Şan, takımın 22 günde 6 maçlık bir periyoda gireceğini ifade ederek, bunun üstesinden geleceklerini kaydetti. Şöhret, “Zorlama bir fikstür dönemine giriyoruz. Lakin yine bu zor dönemden de başı tepede olan bir şekilde takımımızın çıkacağına inanıyorum ve takımımıza güveniyoruz, taraftarımıza güveniyoruz. Futbol bu, 3 neticeli bir oyun. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlarımız da bugüne kadarki yenilmezlik serimizi devam ettireceğimizi ve hedeflediğimiz doğrultuda ligi ilk yarısında 25-27 puan bandından, sezon sonu da 55-60 puan bandında ligi bitirmeyi hedefliyoruz. Fikstür gereği böyle oldu. Ziraat Türkiye Kupasında aracısız final gruplarına katıldığımız için şuan kupa maçlarımız yok. üstelik kupa maçları olsaydı daha yoğun geçerdi fikstür. Bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bir iki sakat oyuncumuz vardı. Kadro genişliği olarak geçen hafta sonunda hazırlık maçında hocamız bugüne dek forma şansı bulamayan oyuncuları da görmüş oldu. İnşallah üstesinden geleceğimize inanıyorum. Taraftarımıza çok güveniyoruz, stadımızı yine dolduracaklardır. Bu taraftar önünde tekrar hoş galibiyetler alacağımıza inanıyorum” biçiminde konuştu.

A.Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şöhret devre arasında imkanlar el verirse takıma bir veya iki oyuncu takviyesi yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.