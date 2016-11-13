Ahşap oyuncaklar engellilerin elinde renkleniyor

ÇANKIRI (AA) – ÖZGÜR ALANTOR – Çankırı’da ahşap boyama kursuna katılan 23 yaş üstü zihinsel ve fiziksel engellilerin, bu sayede hem rehabilitesi hem de hoş vakit geçirmesi sağlanıyor.

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi sorumlusu Asiye Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Engellilerin çoğunun merkezde zaman geçirdiğini anlatan Ceylan, “Yavrularımız 23 yaş üstü olduğu için artık okullarda eğitim alamıyor. Biz de mutlu olacakları bir çalışma yapalım dedik ve ahşap oyuncak boyama kursu açtık. Engellilerimizi bu sayede ahşap oyuncaklarla tanıştırdık.” dedi.

– Engellilerin boyadığı oyuncaklar sergilenecek

Kursiyerlerin duygularını boyalarla yansıtmalarını istediklerini dile getiren Ceylan, “İnşallah çok güzel ürünler ortaya çıkacak. Ürünler oluştuktan sonra sergi açmayı planlıyoruz. Yavrularımızın başarılarını herkesle paylaşmak istiyoruz. Kursiyer sayımız sürekli değişiyor. Katılan veya ayrılan oluyor. Ortalama 15 kişi kursa katılıyor.” diye konuştu.

Kursun engellilerin yanı sıra ailelerini mutlu ettiğine dikkati çeken Ceylan, “Yapılan işin bir eğitim olduğunun onlar da farkında. Bu kurs bir nevi rehabilitasyon oluyor.” ifadelerini kullandı.

Ceylan, kursun açılmasında kendilerine destek veren Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç’e teşekkür etti.

Kurs öğreticisi Mustafa Atalı ise çalışmayı, engellilerin vakitlerini boşa geçirmemesi için başlattıklarını vurgulayarak, “Buraya gelen kardeşlerimiz artık bir şeylerle meşgul. Ahşap oyuncakları boyayan arkadaşlarımız hem zamanlarını zevkli geçiriyor hem de ortaya bir ürün çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.” dedi.

– Kursiyerler etkinliklere katılmaktan mutlu

Fiziksel engelli kursiyer Musa Çelik de evde boş otururken Ceylan’ın kendisini arayıp kursa davet ettiğini söyledi.

Kursta vaktini değerlendirirken yeni arkadaşlar da edindiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

“Zihinsel engelli arkadaşların kurs sayesinde motor hareketlerinin geliştiğini gördüm. Bu sadece bir boyama işi değil. Kurs, engelli arkadaşların hayatlarında önemli değişimler sağlıyor. Engelli çocukları olan ailelere tavsiyem, bu tür işleri küçük görmesinler, çocuklarını göndersinler. Bu kursların açılmasında belediyelerimize önemli görev düşüyor.”

Zihinsel engelli Bozkurt Uğurlu, birçok oyuncak boyadıklarını, kursa katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.