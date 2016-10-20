Ahtapot yüzüne böyle yapıştı

Yunanistan’da genç bir adam, denize girmiş suyun altındakileri görüntülüyordu. Bu sırada harekete geçen ahtapot, şahsın yüzüne yapıştı. Genç adam deniz gözlüğü takmıştı. Bu sayede ahtapotu yüzünden uzaklaştırabilen şahsın deniz canlısından kurtulması pek da kolay olmadı. Ahtapot bu kez önce gencin eline, peşinde da bacağına yapıştı. Eliyle son bir hücum yapan kişi, kendisinden bir türlü ayrılmayan ahtapottan sonunda kurtulabildi.