AİHMden ilk dershane kararı

Kütahya’da dershane olarak etkinlik bildiren “Feza Özel Eğitim Kurumları”, Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda 18 Aralık 2015’te kapatıldı. Dershane, “eğitim, mülkiyet ve adil yargılanma” haklarının ihlal edildiğini savunurken, FETÖ ile bağlantılandırılmasının da “ayrımcılık yasağı”nın ihlali olduğunu ileri sürdü. Dershane AİHM’ye başvururken, “İç hukuk yollarına başvursam da netice değişmeyecek, çünkü Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere bu kararın içten olduğuna yönelik açıklamalar yapılıyor” iddiasında bulundu.

AİHM: “Kabul edilemez”

AİHM, başvuruyu oy birliğiyle “kabul edilemez” bulurken, “İç hukuk yollarından muaf tutulmayı gerektirir bir koşul bulunmamaktadır” dedi.

AİHM’nin kararında, “Başvurucu lisansının iptali işlemine aleyhinde idari adalet mercilerinde dava açılmadığı gibi, Tüzük Mahkemesi’ne bireysel kullanım da yapılmamıştır”ifadelerine yer verilerek FETÖ’cü dershanenin talebi kabul edilemez bulunarak reddedildi.