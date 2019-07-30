Aileleri dijital dünyanın tehlikelerine karşı uyardılar

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM), Eskişehir Garı'nda dağıttığı 2 bin 500 broşürle, çocuklar tarafından yaz tatilinde kullanımı artan dijital dünyadaki tehlikelere karşı ailelere uyarıda bulundu.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın desteğiyle kurulan SODİGEM, sosyal medyanın doğru kullanımı ve dijital dünyanın beraberinde getirdiği tehlikeler konusunda toplumu bilinçlendirme ve eğitme çalışmalarını şehir içinde ve şehir dışında sürdürüyor.

Merkez, Eskişehir Garı'nda açtığı stantlarda hem birimi tanıtıyor hem de çocuklar tarafından yaz tatilinde kullanımı artan dijital dünyadaki tehlikelere karşı aileleri uyarıyor.

SODİGEM ekibi tarafından şehre gelen ya da çeşitli kentlere seyahat edecek yolculara merkezin çalışmaları hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda merkez tarafından hazırlanan 2 bin 500 adet "SODİGEM tanıtım" ve "Ailelere yaz tatilinde dijital dünya uyarıları" broşürü de dağıtıldı.

SODİGEM ekibine ilgi gösteren vatandaşlar, topluma dijital dünyanın tanıtılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.