Ailenin yeniden inşası konuşulacak

TÜİK’in 2015 yılı araştırmasına göre, son 10 yılda 1 milyon 151 bin 765 çift boşandı. Son 10 yılda evlenme oranı % 2,5 azalırken, boşanma oranı % 42 arttı. Boşanma oranındaki artışın yanında aile içi baskı olaylarının da yaygınlaştığı medyada yayınlanan haberlerle gün yüzüne çıkıyor. Uzun süredir toplum bilimcilerin ve aile danışmanlarının gündeminde olan aile kurumunun dönüşümü meselesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek “IV. Ulusal Maneviyat Psikolojisi Sempozyumu”nun odak noktasını oluşturdu.

Sempozyumda keza ailenin tarihsel köklerine bakılacak keza de aileyi etkileyen faktörler ve öneriler konuşulacak. “Dindarlık ve Maneviyatın Aile Hayatına Etkisi”, “Fıtrat Merkezli Olarak Ailenin Baştan İnşası” gibi başlıkların yer aldığı sempozyumda; Prof. Dr. Sefa Saygılı, Prof. Dr. Kemal Sayar, Dr. Mustafa Ulusoy gibi kayda değer isimler konuşmacı olarak yer alıyor. Türkiye’nin bambaşka üniversitelerinden akademisyenleri de ağırlayacak “IV. Ulusal Manevi Olarak Psikolojisi Sempozyumu”, Sıcak Yuva Vakfı’nın destekleriyle İstanbul Birlik Vakfı MTTB Konferans Salonu’nda 14-15 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sempozyuma katılım herkese açık ve ücretsizdir. Sempozyum detaylarına üniversite web sitelerinden ulaşılabilir.

