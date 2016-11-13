AK kadınlar, 15 Temmuz şehitleri için koştu

Bakan Kılıç ile hatıra fotoğrafı da çektiren İzmirli AK kadınlar üstlerine giydikleri özel baskılı “Bayan kahramanlar, sizi asla unutmayacağız” yazılmış tişörtleri ile 15 Temmuz’un kadın şehitlerini andı. İstanbul Maraton Koşusunun, her yıl Halk Koşusu adı ile koşulan kısmı bu sene, “15 Temmuz Şehitleri İçin Koşuyoruz” sloganı ile Kahramanlar Koşusu adı aşağı gerçekleştirildi. Önceki gün maraton koşusuna anlamlı sosyal proje dahilinde katılmak üzere otobüs ile yola meydana çıkan, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin ve kadın yöneticiler turuncu renkli AK Parti Kadın Kolları logosunun yer aldığı ve özel tasarım tişörtlerinde taşıdıkları yazı ile öteki maraton koşucularının da takdirini kazandı. Bayan partililer, maraton koşusu öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Çevre, Şehir Halkı ve Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile bir araya geldi.

“Maraton koşusu ile şehitlerimizi yâd ettik”

Koşu sonunda konuşan AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Favori Keskin, “15 Temmuz şehitleri köprüsünden geçerken o geceki insanların yaşadığı duyguları bir kez daha yaşadık. İzmirli AK kadınlar olarak darbe girişimi gecesi tankların ve silahların vatandaşlar üzerine doğrultulduğu lakin buna karşın ülke ve vatan sevdalısı insanlarımızın buna karşı durduğu bu köprü üstünde bulunmak bize doğrusu çok duygusal anlar yaşattı. Tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi burada yâd ettik. 15 Temmuz şehitlerimizi ve vefakar kadın kahramanlarımızı asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün burada bu manalı maraton koşusunda fiilen çok yoğun bir katılım ve alaka vardı. O gece burada kamyonun direksiyonuna geçerek kadının direnişini belirten ve insanları sürdüğü kamyon ile darbecilere aleyhinde direnmeye götüren kadınlarımızın duygularını bir nebze de olsa burada yaşıyoruz. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.