AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Örsten müjdeli haber

AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, 15 Temmuz sonrası FETÖ operasyonları zarfında kapatılan Konya Mevlana Üniversitesi öğrencilerinin Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Afiyet Yüksek Okulu’na gönderilmesi konusuna tarafsızlık getirdi. Başkan Örs, Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu’nda 3. bölümün açıldığını açıkladı.

Konu ile ilgili olarak yorumlama yapan AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nden aldığımız bilgilere tarafından Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak Selçuk Üniversitesi’ne bağlanan Mevlana Üniversitesi Afiyet Yüksekokulu bünyesindeki Hemşirelik ile Besin ve Diyetik bölümleri öğrencileri yeniden benzer üniversite bünyesindeki Akşehir Kadir Yallagöz Afiyet Yüksekokulu’ndaki bölümlere yerleştirilmişlerdir. Bu öğrencilerimizden isteyenler eğitimlerini Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Durumu Yüksekokulu’nda sürdürebilecekleri gibi isteyenler Kadir Yallagöz Afiyet Yüksekokulu öğrencisi olarak özel öğrenci statüsünde Alaaddin Keykubat Kampüsü’ndeki Sağlık Durumu Bilimleri Fakültesi bünyesindeki bölümlerde eğitimlerini devam ettirebileceklerdir” ifadelerine yer verdi.

“Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü hayırlı olsun”

Akşehir’e müjdeli bir haber veren AK Parti İlçe Başkanı Örs, “Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sıhhat Yüksekokulu bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) bölümü açılmış olup, bu alanda eğitimlerini sürdürecek öğrencilerle ilgili önümüzdeki günlerde YÖK ve Rektörlük ’ten ayrıntılı bilgilendirmeler gelecektir. Üniversitelerle ilgili çalışmalar fazla basit olmuyor. Gerek yer konusunda gerekse öğretim elemanı bulgu noktasında çalışmalar ilgililerce büyük bir titizlikle yürütülüyor. Daha önce değişik zamanlarda da belirttiğimiz gibi nihai hedefimiz inşallah şehrimize Nasreddin Hoca Üniversitesi’ni kazandırabilmektir. Bu konuda emeği geçen öncelikle Konya Milletvekilimiz Dr.Mustafa Baloğlu ve Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin almak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Akşehirimize ve öğrencilerimize uğurlu olsun” dedi.