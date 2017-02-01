AK Parti Alpu İlçe Gençlik Kollarına atama yapıldı

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Alpu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Yasin Sarı getirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Alpu İlçe Gençlik Kolları Başkanlığına Yasin Sarı atandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sarı, kendisine bu görevi layık gören AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata başta olmak üzere AK Parti Genel Merkez yetkililerine teşekkür etti.

Partisinin gençliğe verdiği önemin bilincinde olduğunu belirten Sarı, gençliğin bayrağını bir adım ileriye götürmeyi amaçladığını ifade etti.