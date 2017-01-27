-“Teşkilat üyelerimiz SKM’lerimizin programları nasılsa ona göre hareket edecekler. Bütün çalışmalar teşkilat disiplini içerisinde SKM faaliyetleri doğrultusunda olacak. Yani hiç kimse program haricinde hareket etmeyecek. Önümüzde önemli bir referandum var.”

ANKARA (AA) – AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığı “Genişletilmiş ilçe danışma toplantısı” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Ankara Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, İlçe Başkanı Baki Demirbaş, ilçe yönetim kurulu, il gençlik ve kadın kolları ile AK Partili belediye meclisi üyeleri katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Toruntay, toplantıda yaptığı konuşmada, önlerinde önemli bir referandum olduğunu söyledi.

Gerçekleştirilen toplantının önemine işaret eden Toruntay, Ankara’ya bağlı ilçelerdeki Seçim Koordinasyon Merkezlerinin (SKM) oluşturulduğunu ve çalışmalara başlandığını aktararak, şunları anlattı:

‘’Teşkilat üyelerimiz SKM’lerimizin programları nasılsa ona göre hareket edecekler. Bütün çalışmalar teşkilat disiplini içerisinde SKM faaliyetleri doğrultusunda olacak. Yani hiç kimse program haricinde hareket etmeyecek. Önümüzde önemli bir referandum var. Bu referandum elbette kolay olmayacak. Ama biz AK Parti olarak hep zorlukları aşarak gelmiş bir partiyiz. Halkımıza en iyi hizmetleri vermek için referandumlar gerçekleştirmiş bir partiyiz. Elbette ‘evet’ diyenler de ‘hayır’ diyenler de var. Biz ‘evet’ diyenleri de biliyoruz ‘hayır’ diyenleri de biliyoruz. Bu süreçte bize katkı verecek herkesle olabildiğince diyalog içerisinde iyi bir çalışma yapacağız.’’

Anayasa değişikliği hakkında bilgi veren İlçe Başkanı Baki Demirbaş da 18 maddelik değişikliğin ülkede yaşanacak büyük bir değişimi gösterdiğini kaydetti.

Geçtiğimiz seçimlerde partilerinin ilçede yüzde 76’lık bir oy oranı olduğunu hatırlatan Demirbaş, ’’Yüzde 14 de Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) bir oy oranı var. Bizim oy oranı ile MHP’nin oy oranını topladığımız zaman yüzde 90’a tekabül eden bir oy çıkması söz konusu. Bizim kesinlikle bu oranının altına düşmememiz gerekmektedir. Bu nedenle çok fazla çalışacağız ve oy oranını düşürmeyeceğiz.’’ diye konuştu.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ın basın yoluyla yaptığı açıklamalarına da değinen Demirbaş, ‘’Belediye Başkanımızın açıklamalarından 2017 yılının yatırım yılı olacağını ve ilçemize büyük yatırımlar yapılacağını görüyoruz. Bundan dolayı sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Projeler ilçemiz için hayırlı olsun.’’ ifadesini kullandı.

Daha sonra ilçede yapılan çalışmalar hakkında sunum yapan Çubuk Belediye Başkanı Acehan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi verdi.

İlçede 2017-2018 yıllarının yatırım yılı olacağını dile getiren Başkan Acehan, bazı çevreler tarafından belediye hakkında yapılan olumsuz eleştirilere de tepki göstererek, ’’Ben burada sizlere sadece yaptığımız çalışmalardan bazılarını anlattım. Ben yapılan doğru eleştirilere her zaman çok saygılıyım, ama hiçbir eleştiri insanı karalama özgürlüğünü ve hakaret özgürlüğünü veremez. Lütfen bu hizmetleri anlatın. Elbette takıntılı olanlar vardır. Ancak biz onlara takılıp kalmayacağız.’’ diye konuştu.