AK Parti Ankara İl Başkanı Yamalı, Beypazarı'nda

ANKARA (AA) – AK Parti Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Anayasa değişikliğiyle devletin işleyişinin hızlandırılmasının amaçlandığını belirterek, referandumdan başarıyla çıkılacağına inandığını belirtti.

Partisinin Beypazarı İlçe Başkanı Yaşar Hız ile birlikte Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ı makamında ziyaret eden Yamalı, ilçede yürütülen projeler ve sorunlar hakkında bilgi aldı.

Yamalı, ziyarete yaptığı konuşmada, birçok projenin ve sorunun önündeki engellerden birisinin ağır işleyen devlet mekanizması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra devletin işleyişi hızlanacak. Bürokratların ataması çok hızlanacak. Bu değişikliği partimiz ve Cumhurbaşkanımızın şahsı için istemiyoruz. Bunları milletin işleri daha hızlı çözülsün, milletin projeleri, yatırımları ve sosyal meseleleri daha hızlı çözülsün diye istiyoruz. İnşallah nisan ayı içinde yapılacak referandumdan başarılı bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. Bu ülkemiz ve geleceği açısından da son derece önemli.”