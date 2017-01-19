AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Varol'un Beypazarı ziyareti

ANKARA (AA) – AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Beypazarı Kadın Kollarınca şehitler için düzenlenen mevlit programına katılan Varol, ardından AK Parti İlçe Başkanlığına geçti.

İlçe Başkanı Yaşar Hız tarafından karşılanan Varol, Kadın Kolları Başkanı olarak, ilçelerde kadınların yaptığı etkinliklere katılmaya çalışarak, onları yalnız bırakmadığını söyledi.

Varol, bu anlamda AK Parti Beypazarı Kadın Kolları Başkanlığının 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler için düzenlediği mevlite katıldıklarını belirterek, mevlidin ardından, AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldığını ifade etti.

İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz’dan da çalışmaları hakkında bilgi aldığını kaydeden Varol, “Ziyarette, 15 Temmuz’a ve kadınların AK Parti’deki yerine değindik. Gördük ki Beypazarı ilçesinde de kadın kolları çok güzel çalışıyor.” dedi.

Referandum konusuna da değinen Varol, şöyle konuştu:

“Daha öncesinde olduğu gibi yapılacak referandumdan da yüksek oy alacağımızı biliyoruz. Bizim 7/24 teşkilatlarımız, ana kademe kadın kollarımız, gençlik kollarımız her zaman yapılacak seçime hazırız. Sistemli bir çalışma yürütüyoruz. Hemen herkes görevinin başında bekler, sandığına da oyuna da sahip çıkar. Özellikle kadınlarımız daha çok sahip çıkıyor.”