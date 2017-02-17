AK Parti Ankara Milletvekili Akdoğan:

ANKARA (AA) – AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, başkanlık sistemine ilişkin, “Bu AK Parti’ye endeksli bir mesele değil, Tayyip Erdoğan’ın meselesi de değil. Türkiye’nin uzun yıllardır buna ihtiyacı var ve konuşulması gerekiyordu. ‘Cumhurbaşkanını halk seçsin’ dediğimiz gün, buna karar verdiğimiz gün, Türkiye’nin idari sisteminin geleceğine müdahale edilmiş oldu. O gün bu eserinin tartışılması ve bir fay yoluna getirilmesi gerekiyordu. İşte bugün yapılan, o gün yapılması gereken bir işlemin tamamlanması durumudur.” dedi.

Akdoğan Keçiören Belediyesince Necip Fazıl Sahnesi’nde düzenlenen “Anayasa Değişikliği ve Güçlü Türkiye” konferansında, mevcut parlamenter sistemin tıkanıklığa yol açtığını belirterek başkanlık sistemine neden ihtiyaç duyulduğunu anlattı.

15 Temmuz’da milletin darbeyi püskürtüp kurgulanan bir oyunu bozduğunu ve bir vesayet düzenini sonlandırdığını dile getiren Akdoğan, bunların bir daha yaşanmaması için yapısal bir dönüşümün yanı sıra, asker sivil ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğine işaret etti.

Akdoğan, başkanlık sistemine ilişkin, “Bu AK Parti’ye endeksli bir mesele değil, Tayyip Erdoğan’ın meselesi de değil. Türkiye’nin uzun yıllardır buna ihtiyacı var ve konuşulması gerekiyordu. ‘Cumhurbaşkanını halk seçsin’ dediğimiz gün, buna karar verdiğimiz gün, Türkiye’nin idari sisteminin geleceğine müdahale edilmiş oldu. O gün bu eserinin tartışılması ve bir fay yoluna getirilmesi gerekiyordu. İşte bugün yapılan, o gün yapılması gereken bir işlemin tamamlanması durumudur. Uzun yıllardır konuşulan bir konunun halledilmesi meselesidir ” ifadelerini kullandı.

– “Bu bir ihtiyaç, bir sorun var; ülkeyi yönetemeyen, patinaj yapan bir sistem var”

Akdoğan, geçmişte birçok lider ve siyasi aktörün bu meseleyi gündeme getirdiğini dile getirerek şöyle devam etti:

“Özal cumhurbaşkanlığı döneminde olduğu döneminde ‘Bu sisteme ihtiyaç var’ dedi. Demirel, ‘Bu sistem yürümüyor, başkanlık sistemine ihtiyaç var’ dedi. Erbakan Hoca Milli Nizam Partisini kurduğunda programında başkanlık sistemi vardı. Alparslan Türkeş’in yazdığı kitapta yine başkanlık sistemi vardı. Bu bir ihtiyaç, bir sorun var; ülkeyi yönetemeyen, patinaj yapan bir sistem var. Bu ihtiyacın giderilmesi lazım. Bu AK Parti’ye endeksli bir mesele değil Tayyip Erdoğan’ın meselesi de değil. Türkiye’nin uzun yıllardır buna ihtiyacı var ve konuşulması gerekiyordu. ‘Cumhurbaşkanını halk seçsin’ dediğimiz gün, buna karar verdiğimiz gün, Türkiye’nin idari sisteminin geleceğine müdahale edilmiş oldu. O gün bu eserinin tartışılması ve bir fay yoluna getirilmesi gerekiyordu. İşte bugün yapılan, o gün yapılması gereken bir işlemin tamamlanması durumudur. Uzun yıllardır konuşulan bir konunun halledilmesi meselesidir. “

Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle birlikte mevcut sistemi değiştirilmediğini vurgulayan Akdoğan şunları kaydetti:

“Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ve halkın seçtiği bir başbakan, bunlar arasında bir sorun yaşanmayacak mı? Aynı partiden olmazlarsa zaten kesinlikle sistem yürümez, aynı partiden olsalar dahi sistem yürümeyebilir. O zaman bu iki başlılıkla ikisi de halkın oy aldığı aktör, ikisi de icranın bir parçası. Türkiye’de yürütmenin başı cumhurbaşkanıdır, başbakan hükümetin başıdır. İki tane yürütme organının başında halkın seçtiği kişi var. Cumhurbaşkanı çıkacak, vaatlerde bulunacak aday olduğunda. İki başlılık yürütmede kabul edilebilir bir şey değildir. Geçmişten bu yana Erbakanlar bunu gündeme getirirken icraya kuvvet kazandıralım, sürat kazandıralım, etkinlik kazandıralım diye bunu istediler. Bunun bir ihtiyaç olduğunu söylememiz gerekiyor.”

Akdoğan konferans sonrasında katılımcılara “Asker Sivil İlişkileri ve Kumpastan Darbeye FETÖ” isimli kitabını imzaladı.