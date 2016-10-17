ANKARA (AA)- AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Yaşar Hız, çalışmalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

Hız, yaptığı açıklamada, vatandaşın kendilerinden hizmet beklediğini ve bu anlamda çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını, konuları başlıklar halinde ele alarak, gerek il yönetimine, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesine, gerek Beypazarı Belediye Başkanı Tuncay Kaplan’a aktaracağını söyledi.

Her zaman “3’lü olsun, güçlü olsun” dendiğini belirten Hız, “Şimdi biz 3’lüyüz, güçlüyüz. Çünkü merkezi hükümet bizim, Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti’li ve Beypazarı Belediyesi AK Parti’li. Hal böyle iken bizim kalkıpta mazeret üretmemizin anlamı yok.” dedi.

Beypazarı için bu 3 gücü birleştirip, ilçeye kalıcı yatırımların gelmesine öncülük edeceklerine değinen Hız, şunları kaydetti:

“Daha önce ve 1970’li yıllarda o gün siyaset yapan kişilerin birçoğu aramızda değil. Onların o günlerde ve o yıllarda aldığı siyasi kararlar bizi bugün etkiliyor. Örnek verecek olursak, TEK ve TKİ lojmanları o günlerde Çayırhan Mahallesine yapılmamış olsaydı Beypazarı ilçesine yapılmış olsaydı ilçemiz bu kadar daha olurdu. Rahmetli Erbakan hocamız, Oğuzkent bölgesine MKE kalıp fabrikası temeli atmıştı ve ülkenin sanayileşmesi gerektiğini her defasında öne çıkarmıştı. O bile yapılamadı. Biz, oy kaygısıyla siyaset yapmayacağız. Beypazarı’nı çevresini, Nallıhan’ı, Güdül’ü Ayaş’ı ve komşu ilçelerimizi de ele alarak bu yönde çalışma yapacağız.14 Yıllık AK Parti iktidarı döneminde hayal bile edilemeyecek büyük işler yapıldı. Ankara-Beypazarı ve Nallıhan arası duble yolu da bu dönemde yapıldı. Yine 1970’li yıllarda çalışmalarda bulunulan Ankara-İstanbul arasını o dönemlerde 2 saate indirecek olan hızlı tren projesi için 1 milyar dolar gibi paralar harcandı, yol ve yapılan tüneller çürümeye terk edildi. AK Parti iktidarı, başladığı işi bitiriyor. Beypazarı için projeler bazında çalışma yapıyoruz. Bunları birer birer hayata geçireceğiz. Mesela, yeni Uruş barajımızın yapım işi imzalandı ve bir müddet sonra 65 bin dönüm alanı sulayabilecek ve Beypazarı, Güdül ilçelerinin tam 50 yıllık içme suyu sorununu ortadan kaldıracak barajı hayata geçireceğiz.”