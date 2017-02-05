AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları toplantısı

ANKARA (AA) – AK Parti Beypazarı İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı 1. Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Belediye Halkevi’nde düzenlenen toplantıya İlçe Başkanı Yaşar Hız ile Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da katıldı.

Belediye Başkanı Kaplan, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecine dikkat çekerek, “Geleceğin sizler için daha güzel olması ve daha yaşanabilir bir Türkiye olması için bu referandumda sizlere çok büyük görevler düşüyor.” dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Hız da gençlik teşkilatının parti için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, iyi bir eğitimden geçmişti ve 4 bin 200 kitabı altını çizerek okumuştu. İyi yetişmeniz için okumanız, çok okumanız lazım. Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmamız için de hepimizin çok çalışması lazım. Kişi başına düşen geliri 10 bin dolarlardan 20 – 30 bin dolarlara çıkarmak için gayret etmeniz lazım.” dedi.