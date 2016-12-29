AK Parti Çayıralan Teşkilatı'ndan jandarmaya taziye ziyareti

YOZGAT (AA) – Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner, AK Parti Çayıralan İlçe Başkanı Arif Akpınar ve İl Genel Meclis üyesi Abdulbaki Karataş, şehit askerler için Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Akpınar ve beraberindekiler, geçen hafta toprağa verilen Şehit Uzman Çavuş Oktay Durak’ın babası Kemal Durak’ın da Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığında olması sebebiyle hem şehit babasına hem de İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ishak Şahin’e taziyelerini iletti.

Ziyaret sonrası AA muhabirine açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Akpınar, terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını söyledi.

Güvenlik güçlerini ve sivil vatandaşları hedef alan hain terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden Akpınar, “Her koldan, ülkemizin dirliğine, bütünlüğüne karşı şer odakları yine iş başında. Bütünlüğümüzü bozmaya, gücümüzü kırmaya çalışıyorlar. Biz biliyoruz ki onlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Bizler güvenlik güçlerimiz ile birlikte askeriyle, polisiyle tek vücut olup onların karşında duracağız.” dedi.