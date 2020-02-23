AK Parti Çiçekdağı İlçe Kongresi yapıldı
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın 7. Olağan Kongresi'nde Hüseyin Keskin güven tazeledi.
Çiçekdağı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Çiçekdağı ilçesine yapmayı planladıkları önemli projelerinin olduğunu belirtti.
Kendirli, Ankara'da ilgili kurumlar ile görüşmeleri sürdürdüklerini ve ilçenin ihtiyaçlarına göre yatırımların kısa süre içinde yapılmasını hedeflediklerini söyledi.
Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan ise kongrenin hayırlar getirmesini temenni ederek, yeni yönetime başarı diledi.
Kongre sonrasında partililer, yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen AK Parti Çiçekdağı İlçe Başkanı Hüseyin Keskin'i tebrik etti.
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