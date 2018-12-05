Ak Parti Çumra Belediye Başkan A.Adayı Halit OFLAZ: “ÇUMRALILARIN GÖNÜLLERİNE TALİBİZ”
Ak Parti Çumra Belediye Başkan Aday Adayı Halit Oflaz 3 Aralık Engelliler günüyle ilgili basın bildirisi yayınladı.
Oflaz bildirisinde; “Ülkemizde her geçen gün Başta Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile yerel yöneticilerin hassasiyetleri sebebiyle daha yaşanabilir engelleri kaldırılmış şehirlerin yanı sıra sosyal yönden de engelli kardeşlerimize yapılan Hukuki düzemelerden sonra Engelli kardeşlerimiz bugün daha çok aramızdalar Çumra da Gönüllere Girmek sloganı ile çıktığımız bu yolda başta engelli hemşerilerimiz olmak üzere tüm Çumralıların Gönüllerine talibiz.
Asıl engelin birbirimizi anlamamaktan kaynaklandığını düşünüyorum.
Başta 15 Temmuz akşamı olmak üzere ülkenin kendilerine ihtiyaç duyduğu anda engeline bakmadan bende varım diyerek koşan meydanlara inen Bu imkanlara sahip olmayanlarında gece gündüz ülkesi için dua eden bir toplumun üyesi olmaktan ne kadar gurur duysak azdır.
Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık günü münasebeti ile tüm engelli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu onlar için yapılacak düzenlemelerde fikirlerine başvuracağımızın bilinmesi en büyük isteğimizdir. Kendilerine ve Ailelerine mutlu mesut bir yaşam sürmeleri dileğimizle”dedi.
F.ÖZKAN
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