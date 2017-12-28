AK PARTİ ÇUMRA GENÇLİK KOLLARI 5. OLAĞAN KONGRESİ

Çumra ilçesinde AK Parti Çumra Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı.

Çumra Belediyesi Altınpark Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrede, mevcut Gençlik Kolları Başkanı Arif Ünlerşen tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Çumra Gençlik Kolları Başkanı Arif Ünlerşen, “AK Partili olmak sorumluluk almak, insanların dertlerini kendi derdi olarak kabul etmek ve insanları olduğu gibi kabul etmektir. Bizler AK kadrolar olarak her daim bu erdeme nail olmalı ve görevlerimizi bu sorumluluk bilinci ile en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.” diye konuştu.

“AK Partili olmanın AK Parti’de genç olmanın gururunu nasıl yüreğimizde hissediyorsak yine partide genç olmanın sorumluluğunu vebalini yüreğimizin en derinliklerinde hissediyoruz.” diyen Ünlerşen, şöyle konuştu:

“Biliyoruz ki mensubu olduğumuz bu hareket tüm dünya mazlumlarının, Alem-i İslam’ın son umududur. Yine biliyoruz ki bu hareketin umudu da bu gençliktir. Bu sebep ile biz gençlerin boşa harcayacak bir dakikası bile yoktur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın biz gençlere ‘Durmak yok koşacaksınız, koşacaksınız, risk alarak koşacaksınız’ sözüyle bizler dik durarak her türlü engeli aşabilecek güce sahip olduğumuzu unutmadan, kimseyi kırmadan davamıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz ise, gençliğe yönelik yatırımların tamamlandığını ve sosyal projelerin devam ettiğini kaydetti.

Kongreye, AK Parti Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru’nun yanı sıra çok sayıda genç katıldı.