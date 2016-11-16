AK Parti Defne İlçe Başkanı Önal istifa etti

Atilla Önal, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunları sebebiyle partisindeki görevinden istifa ettiğini belirtti. Önal, 5 aydır AK Parti Defne İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade ederek, “Son 15 gündür sağlığımla ilgili sıkıntılarımın olduğunu hissediyordum. Ancak bugün öğle saatlerinde had safhaya ulaşarak şeker ve tansiyonumun fazla yükseklerde olduğunu doktorlar teşhis etti. Takriben 5 aydır başkanlığını yaptığım AK Parti Defne İlçe Başkanlığından sağlık durumu sebeplerinden dolayı istifa ediyorum” dedi.

Adem Karagöz