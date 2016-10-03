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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş, Aksaray'da

03 Ekim 2016 Pazartesi, 20:20
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş Aksaray'da

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AKSARAY (AA) – AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, AK Parti Aksaray Gençlik Kolları Başkanlığının Toplantısına katılmak için Aksaray’a geldi.

AK Parti İl Binası’nda gerçekleştirilen toplantıya katılan Ecertaş, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının Türkiye’nin her tarafında gençlere ulaşabilmek olduğunu söyledi.

Ecertaş, “Özellikle İstanbul’daki tecrübeleri Türkiye’nin diğer taraflarına nakletmeye çalışıyoruz. Gençlik her yerde gençlik. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi olmuyor. Dolayısıyla ulaşmadık bir tane genç kalmayana kadar çalışmalarımızın devam etmesi lazım.” dedi.

Toplantının devamı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Ak Parti aksaray

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