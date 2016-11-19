AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:

– “Cumhurbaşkanımız sadece bizim değil tüm Türkiye’nin başkanı, tüm dünya Müslümanlarının başkanı”

SİVAS (AA) – AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, “Cumhurbaşkanımız sadece bizim değil tüm Türkiye’nin başkanı, tüm dünya Müslümanlarının başkanı.” dedi.

Ecertaş, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda düzenlenen AK Parti Sivas Gençlik Kolları Genişletilmiş Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine değinen Ecertaş, o gece Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisini telefonla aradığını anlatarak, “Bana, ‘Melih direniyoruz’ dedi. Bana ‘neredesiniz?’ dedi. Ben de efendim Üsküdar’dayız dedim. ‘Ne olursa olsun gecenin sonunda biz de alınsak, başkası da alınsa ne olursa olsun direniyoruz. Sonuna kadar sokaktayız. Allah kolaylık versin, hakkını helal et’ dedi. Biz de köprüye doğru ilerledik.” diye konuştu.

Ecertaş, vatanı, 15 Temmuz’da, gözünü kırpmadan hayatını verenlere borçlu olduklarını dile getirerek, “Öyle yiğitler vardı ki o akşam, ‘ben bu tankı durduracağım’ diyerek karşılarına çıktı.” ifadelerini kullandı.

Gençler olarak hayata artık aynı yerden bakamayacaklarını belirten Ecertaş, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız sadece bizim değil tüm Türkiye’nin başkanı, tüm dünya Müslümanlarının başkanı. Ben bunu görüyorum. Nerede bir mazlum varsa sadece bu Müslümanların da değil… Meksika’da uyuşturucu baronlarının elinde büyüyen, onların zulmü altında ezilen çocukların da umudu Recep Tayyip Erdoğan. Bangladeş’te haftada bir dilim ekmeğe muhtaç olan çocukların da umudu Recep Tayyip Erdoğan. Halep’teki kardeşlerimizin de umudu Recep Tayyip Erdoğan.”

Ecertaş, gençlik olarak beyinlerini kimseye kiraya vermeyeceklerini vurgulayarak, “Adamın gözünün içine baka baka, ‘siz yanlış yapıyorsunuz’ diyor. ‘O tankın ucundan çıkan mermiyi hak ettiniz’ diyor. Bunu konuşan kişiye bakıyorum, zaten içeride ama gerçekten o beyin başka bir yere kiraya verilmiş hatta satılmış artık. Kiraya versen kira bittiğinde alırsın.” dedi.

Başkanlık sistemine de değinen Ecertaş, şunları kaydetti:

“Bir hafta daha dişimizi sıkalım. Partimizin önerisini göreceğiz. Bizim sistematik olarak önerimiz şuydu; 7 Haziran’da hepimiz koalisyonu gördük. Biz kazananı net olan bir sistem istiyoruz. Belediye başkanlığında oluyor mu böyle şeyler? Belediye başkalığında başkan bir tane, meclis değişiyor. Biz de bu noktada bu sistemi destekliyoruz. Adı ne olursa olsun ülkemiz adına faydalı olacaktır.”

Programa, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanı Burak Kuruçay ve çok sayıda partili katıldı.