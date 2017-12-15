AK Parti Gençlik Kollarından Kudüs tepkisi

AK Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan gençlik kollarına, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, Merkez İlçe Başkanı Osman Uzunoğlu, KESOB Başkanı Nurettin Tümen ve bazı sivil toplum örgütü üyeleri de destek vererek, Amerika ve İsrail aleyhine slogan atarak, tekbir getirdiler. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hasan Şahin, yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararının 21’inci yüzyılın en büyük siyasi suçlarından biri olduğunu söyledi.

Kudüs’ün, Hz. Ömer’in fethiyle huzura kavuştuğunu kaydeden Şahin, “Müslümanlar, Kudüs’te uzun yıllar adaletli bir yönetim sergilemişlerdir. Herkesin canına, malına, inancına saygı duymuşlardır. Hatta gayr-i müslimler, aralarındaki anlaşmazlıkların çözümünde İslam’ın adaletine sığınmışlardır. Ama Darü’s-selam, yani barış ve huzurun merkezi olan Kudüs uzun zamandır mahzundur, yıllardır kan ağlamaktadır. Kudüs, bugün kapanmayan yaramız, dinmeyen sızımızdır. Kudüs, her türlü saldırıya maruz kalarak barışın şehri olmaktan çıkmıştır. Peygamberler diyarında silahlar susmamaktadır. Masum insanlar acımasızca katledilmektedir. ABD Başkanı uluslararası hukuku hiçe sayarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştır. Alınan bu karar tarih, hukuk, vicdan önünde hükümsüzdür. Donald Trump’ın ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı 21’inci yüzyılın en büyük siyasi suçlarından biridir. Kudüs’ün statüsü ve tapusu tarihle sabittir. Kudüs İslam’ındır. Trump gibi hadsiz cahiller bu gerçeği değiştiremezler. Kudüs asla siyasi popülizme kurban edilecek bir mesele değildir” dedi.

Şahin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın hukuksuz Kudüs açıklamasının, insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini de ifade ederek, “Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasında husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilmez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam’ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam’ın harem-i izzeti olan Kudüs’ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle, Arabıyla, Kürdüyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdi” ifadelerine yer verdi.

Yasin Erdem