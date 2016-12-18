AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş:

SİVAS (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD terör örgütlerinin haçlı zihniyetinin temsilcileri olduğunu söyledi.

Ataş, partisinin Sivas Merkez İlçe Başkanlığınca 4 Eylül Spor Salonunda düzenlenen sandık başkanları ve sandık yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen terör saldırılarında şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

AK Parti iktidarları döneminde sağlık, eğitim, ekonomi gibi alanlarda yapılan çalışmaları anlatan Ataş, “Türkiye, her alanda çok ciddi mesafeler kaydetti. Türkiye, 14 yıllık iktidarlarımız döneminde kendi tankını, helikopterini, insansız aracını, piyade tüfeğini, füzesini yapabilen bir noktaya geldi. İşte bu, AK Parti teşkilatları sayesindedir.” diye konuştu.

Ataş, bu sürelerde AK Parti’yi iktidardan uzaklaştırma planlarının yapıldığını da belirterek, “Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan vardı ve arkasında milletimiz vardı. Milletimizin ferasetiyle, liderinin arkasında dimdik duruşuyla emellerine ulaşamadılar.” dedi.

– “Terör örgütlerinin tamamı haçlı zihniyetinin temsilcileri”

15 Temmuz darbe girişimi sürecine değinen ve Türkiye’nin terörle karşı karşıya bırakıldığını aktaran Ataş, darbe gecesi ve sonrasındaki 27 gün boyunca hiçbir terör hadisesi yaşanmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Şunu da rahatlıkla diyebiliyoruz ki FETÖ de PKK da, DEAŞ da PYD de ismi ne olursa olsun bu terör örgütlerinin tamamı haçlı zihniyetinin temsilcileridir. Nasıl ki geçmişte haçlı seferleri Türkiye’yi yok etmek için düzenlendiyse bugün de bu terör örgütleri, bu hainler Türkiye’yi yok etmenin planlarını yapmak suretiyle hepsi birbirinin aynıdır. İsimlerinin farklı olduğuna bakmayın, bu terör örgütlerinin bir tek emeli vardır, Tayyip Erdoğan’ın, Genel Başkanımızın hayatına kastetmek, AK Parti’yi iktidardan uzaklaştırmak, Türkiye’yi yok etmek, bölmek ve parçalamaktır. Milletimiz bu oyuna gelemeyecektir. 15 Temmuz’da nasıl gelmediyse bundan sonra da Allah’ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye, bu oyunlara gelmeyecektir. Bu millet, bu hainlere bu fırsatı vermeyecektir.”

Son günlerde yaşanan terör saldırılarına da değinen Ataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu olayların amacı, Türkiye’yi kaosa sürüklemek, ekonomik olarak Türkiye’ye diz çöktürmektir. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın da kararlılıkla söylediği gibi bu ülkeyi parçalayamayacaklar, bu ülkeye diz çöktüremeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımı susturamayacaklar. Benim sizlerden ricam, dün akşamdan beri birtakım hainlerin, provokatörlerin sosyal medyayı kirletmek suretiyle, ‘sokaklara inin, şuraları, buraları yakın’ gibi çağrılarına şahit olduk. Bunların hiçbirine aldırış etmeden, sağduyumuzu muhafaza ederek Alevi, Sünni, Kürt ve Türk’üyle bu ülkede, bu gemide birlikte yolculuk yapan insanlarız. Biz birbirimize sıkı sıkıya kenetlendiğimiz sürece asla ve asla başaramayacaklar. Bu milleti parçalayamayacaklar, bu milleti ırkı ve inancından dolayı asla bölemeyecekler ve emellerine de ulaşamayacaklar. Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edelim, yeter ki hangi ırk ve yaştan olursak olalım kendi aramızda ayrım yapmadan bu ülkenin ortak değerlerine hep birlikte sahip çıkalım. Ortak değerlerimiz vatan, bayrak, inancımız ve millet olma özelliğimizdir. Buna hep birlikte sahip çıkacağız, asla ve asla onların bu hain planlarına müsaade etmeyeceğiz.”

– “Türkiye’nin AK Parti iktidarına ihtiyacı var”

Ataş, AK Parti teşkilatlarına da çağrıda bulunarak, “Şu an birlik ve beraber olma, provokasyonlara gelmeme, birbirimize sıkı sıkıya kenetlenme günüdür.” dedi.

Anayasa çalışmalarına da değinen Ataş, “Yanıbaşımızda Halep, Irak yanarken duyarlılık gösteren ülke sadece Türkiye, duyarlılık gösteren tek lider ise Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Onun için diyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan bu milletin sesi, nefesi, mazlum milletlerin ortak değeridir. İşte o sesi, nefesi kesmeye çalışıyorlar. Ama bilsinler ki Türkiye’de 79 milyonun canını almadıkça Recep Tayyip Erdoğan’ın canını almaya onların gücü yetmeyecektir. Buna asla bu millet müsaade etmeyecektir. Kritik günlerde hem mazlum milletlerdeki insanlar için hem ülkemizdeki mazlumların hakkı ve hukukunu korumak için tüm mazlum dünya milletlerinin hukukunu korumak için Türkiye’ye ihtiyaç vardır. Türkiye’nin de AK Parti iktidarına ihtiyacı var. Türkiye’nin, dünya mazlumlarının Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var.” şeklinde konuştu.

– “Referandum için hazır olun”

Ataş, anayasa değişikliğinin milletin oylarına sunulacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bütün teşkilat mensuplarımızın referandum için hazır olmalarını rica ediyorum. Türkiye’de yapılacak anayasa değişikliğiyle kalkınma ve ekonomi konusunda daha güçlü bir Türkiye’yi milletimizle buluşturmak istiyoruz. Bu anayasa değişikliği dünyada güçlü politika izlemenin, içeride huzur ve birlikteliğin yolunu açmış ve pekiştirmiş olacak. Milli iradeyi yeniden güçlendirecek ve Türkiye’de istikrarsızlığın kapıları kapanmış olacak. Bilesiniz ki Türkiye, doğru yoldadır ve geleceğe doğru emin adımlarla yürümeye kararlıdır.”

Toplantıya AK Parti Sivas milletvekilleri Habib Soluk, Hilmi Bilgin ve Selim Dursun, Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kuzu ve partililer katıldı.