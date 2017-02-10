AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş:

– “Eğer o darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye bugün, Fırat Kalkanı operasyonunda mücadelesini verdiğimiz, yok etmeye çalıştığımız terör örgütleri tarafından işgal edilecekti. Bunların hazırlığı yapılmıştı. İşte halk oylaması tüm bu olayların Allah’ın izniyle sona ereceği bir rövanş olacaktır”

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, “Eğer o darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye bugün, Fırat Kalkanı operasyonunda mücadelesini verdiğimiz, yok etmeye çalıştığımız terör örgütleri tarafından işgal edilecekti. Bunların hazırlığı yapılmıştı. İşte halk oylaması tüm bu olayların Allah’ın izniyle sona ereceği bir rövanş olacaktır.” dedi.

Ataş, bir otelde düzenlenen AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi toplantısında, Türkiye’de istikrarsız dönemlerin yaşanmaması için yapılacak halk oylamasının önemli olduğunu bildirdi.

Anayasa değişikliğine değinen Ataş, Türkiye’de bir yönetim sistemi değişikliği yapıldığını bunun adının da ”Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bu anayasa değişikliğinin en önemli kriterlerinden birisi Türkiye’de artık hükümetler kurulacak mı kurulmayacak mı diye bir sorun yaşanmayacak ve istikrarlı bir dönemin başlangıcı olacaktır. 15 Temmuz’da yaşananlar bir ayda, bir yılda planlanmış bir senaryo değil. 40 yıldan bu yana bu milletin en hassas ve kutsal duygularını suistimal eden Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı askeri okullardan başlamak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve yargı içerisine sızdırılmış çeteleri tarafından topyekun bu ülkeyi kuşatmaya yönelen bir girişimi 15 Temmuz’da yapmaya yeltendiler ve milletten cevabını aldılar. Bu milletin ödediği vergilerle alınan tankları milletin üzerine sürdüler. Ülkenin en stratejik yerlerini bombaladılar. Kurtuluş Savaşı’nda bile zarar görmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmıştır. Eğer o darbe girişimi başarılı olsaydı Türkiye bugün, Fırat Kalkanı operasyonunda mücadelesi verdiğimiz, yok etmeye çalıştığımız terör örgütleri tarafından işgal edilecekti. Bunların hazırlığı yapılmıştı. İşte halk oylaması tüm bu olayların Allah’ın izniyle sona ereceği bir rövanş olacaktır.”

Ataş, 16 Nisan’da yapılması beklenen referandumun sıradan bir halk oylaması olmadığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Halk oylaması, Türkiye’nin geleceği ile ilgili son yüz yılın en önemli projelerinden biridir. Hem, Türkiye’nin daha hızlı bir kalkınma yolculuğu içerisine girmesi, hem de mazlum ülkelerin haklarını savunmak için ortaya çıkmış Türkiye için bu halk oylaması büyük önem taşımaktadır. Hepimiz bir seferberlik anlayışı içerisinde önümüzdeki 65 günlük süreci böyle bir sorumluluk içerisinde geçirmeye mecburuz.”

Toplantıya, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, eski milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili iştirak etti.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar hep birlikte “Milletimizin istiklali ve istikbali için, güçlü bir Türkiye için, kararımız ‘Evet’, biz hazırız Bursa siz de var mısınız?” sözlerini tekrarladı.