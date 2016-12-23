AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan Diyarbakırda

AK Parti Çevre Kent ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve beraberindekiler, Sur ilçesinde aralıksız çalışmaları yerinde çözümlemek üzere Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar ve parti yöneticileriyle birlikte Gazi Caddesi’ndeki esnafı gezen Karaaslan, burada vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda yer alan Karaaslan, AK Parti Çevre Kent ve Kültürden Sorumluluk Sahibi Başkan Yardımcısı ve milletvekilleri ile birlikte bir heyet olarak Diyarbakır’a geldiklerini söyledi. Karaaslan, “Diyarbakır’ın kalbi Sur’dayız, Sur’un kalbi Gazi Caddesi’ndeyiz. Yan Diyarbakır’da terör nedeni ile özellikle son dönemde Suriçi’nde yoğun olarak yaşanmış olan yıkımın arkasından burada çoğu etkinlik aynı zamanlı yürüyor. Bunlar ayrıca sosyal anlamda yapılanlar, devletin sosyal alana yönelik yaptıkları ayrıca de somut mutasyon ile ilgili yapılanlar. Bugün bunun bir örneğini görmek için Sur’da Gazi Caddesi’ndeyiz. Diyarbakır’ı biz bundan böyle terör şehri olarak yok, medeniyetler şehri, peygamberler şehri kimliği ile ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla hummalı bir çalışma devam ediyor, gerek Kültür Bakanlığımız gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından biz de bunun takipçisi olacağız. Daima birlikte Diyarbakır’ımızı insanımıza, şehrimize en büyük kazanç sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz” dedi.

Heyet sonradan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine geçti.

Kültürlü Yorat