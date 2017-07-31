AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan:

– “Tempomuzu daha da artırmalıyız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve davamıza sahip çıkmak bunu gerektiriyor”

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “Tempomuzu daha da artırmalıyız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve davamıza sahip çıkmak bunu gerektiriyor.” dedi.

Karacan, partisinin Seyitgazi İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Parti olarak daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan Karacan, şunları kaydetti:

“Biz enerjimizi vatandaşlarımızın güler yüzünden, dualarından alıyoruz. İlçe teşkilatımız olarak tempomuzu daha da artırmalıyız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve davamıza sahip çıkmak bunu gerektiriyor. Burada da en büyük görev ilçe başkanımız Zekayi Tunç’a düşüyor.”

Karacan, daha sonra ilçe esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.